Det omstridte forslag til, hvad der skal ligge på Marina-grunden er blevet trukket tilbage, og nye løsninger, som i højere grad afspejler naboer og lokales behov og forventninger, skal udarbejdes i stedet. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Omdiskuteret forslag om nybyggeri på Marinagrunden er trukket tilbage

Ejerne bag Hotel Marina har trukket deres meget omtalte foreslåede byggeri tilbage. Nu skal arkitekterne udarbejde to, eventuelt tre, nye løsningsforslag, og det skal ske i samarbejde med "en bred kreds af interessenter." Borgmester Jens Ive glæder sig over ejernes beslutning

Rudersdal - 13. april 2021 kl. 11:15 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Et forslag om et nyt byggeri på grunden, hvor Hotel Marina ligger i dag, har været i strid modvind fra både naboer, politikere og rudersdalborgere de sidste par måneder. Nu, foreløbigt i hvert fald, kan modstanderne af projektet konstatere, at CPM Invest A/S, som ejer den eftertragtede grund ved Strandvejen i Vedbæk, har lyttet til protesterne og har trukket forslaget tilbage.

I hvert fald oplyser Rudersdal Kommune, at man på ubestemt tid har valgt at udskyde den planlagte borgerproces om et nyt udviklingsprojekt for Marina-grunden.

Det skyldes dels de ønsker, som kom frem i forbindelse med den politiske behandling af projektet i januar, og i høj grad også den kritiske debat, der efterfølgende har været ikke mindst her i avisen.

CPM Invest A/S har på den baggrund bedt Henning Larsen Arkitekter om at udarbejde to eller eventuelt tre overordnede forslag til arkitektoniske løsninger, som blandt andet skaber en bedre sammenhæng til Gøngehusvej og Olesvej, tager højde for trafik- og parkeringsforhold, udformningen af erhvervsmulighederne på Marina-grunden og som skaber en naturlig sammenhæng til Vedbæk Havn og Vedbæk Nordstrand.

Afspejle lokale behov Ejerne oplyser i den forbindelse, at man i den proces ønsker at involvere en bred kreds af interessenter for at sikre, at det fremtidige projekt på den ene side lever op til målsætningen om at skabe et unikt byggeri og på den anden side afspejler naboer, brugere og lokales behov og forventninger.

Borgmester Jens Ive (V) ser positivt på ejernes beslutning om at forsøge en løsning, der kan finde en bredere opbakning hos lokalbefolkningen.

"For at være realistisk opnår man jo aldrig 100 procent opbakning i sådanne sager, men det er klart, at ejerne gerne vil stå på et bredere borgergrundlag, end det, der ser ud til at være i dag," siger han.

Han er glad for, at man fra investergruppen har indset, at man bliver nødt til at udarbejde mere end én løsning.

"Derudover bliver du nødt til, når du skal have dialogen med borgerne, at opstille, hvad der er fordele og ulemper ved de enkelte løsninger. Hvis man vil have en lav bebyggelsesprocent er der måske ikke råd til at rive den nuværende bygning ned, og der er i hvert fald slet ikke råd til at få bilerne under jorden i en parkeringskælder," siger han til Rudersdal Avis og fortsætter:

"Jeg står jo også der, som det meste af kommunalbestyrelsen, hvor vi synes, at en bebyggelsesprocent på 120 procent, som forslaget er nu, er voldsomt. Men hvad er så løsningen mellem 100 og 120 procent? For jeg kan jo godt se, at det har en pris, hvis man vil grave bilerne ned eller rive den eksisterende bygning ned. Jeg synes det er rigtig godt, at de nu i den gruppe med arkitekterne i spidsen vil tage den dialog med en gruppe af de mest interesserede borgere i Vedbæk og finde nogle løsningsforslag, man kan tale ud fra."

Afventer nyt fra ejerne Ejernes beslutning om at skyde hele projektet til hjørnespark er helt ny, og blev behandlet på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget i torsdags.

"Vi tager ejerens beslutning til efterretning. Det betyder, at vi fra Byplanudvalget må se kommuneplanrammerne for Marina-grunden som uændrede, indtil en eventuelt ny proces måtte kræve et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan. Ejeren skal være mere end velkommen til at henvende sig, når der foreligger et eller flere nye skitseprojekter, som vi konkret kan forholde os til," siger formanden for Byplanudvalget, Anne Christiansen (L), i en pressemeddelelse.

Borgmesteren ser også frem til, at ejerne vender tilbage med nye forslag til, hvad der skal erstatte det bedagede betonhotel på Marinagrunden. Og ikke mindst, at den borgerinddragelse, som han undervejs i debatten har lagt op til, bliver særdeles grundig.

"Jeg noterer mig, at ejeren af Marina-grunden har konstateret, at der skal ske en bearbejdning og tydeliggørelse af projektet for at skabe den fornødne lokale opbakning. Det er helt naturligt og glædeligt, at CPM Invest på baggrund af den hidtidige proces og de mange tilbagemeldinger har genovervejet både projekt og proces, så der kan ske en bredere involvering af de mange parter," siger han.

"Fra kommunalbestyrelsens side har vi ikke travlt. Det er vigtigere for os, at når man laver så markant et byggeri, som rækker rigtig mange årtier ud i fremtiden, at det er det rigtige valg der bliver truffet, end at man gør det et år før eller siden," siger Jens Ive.

En overordnet diskussion Flere borgere har blandt andet i læserbrevsform efterlyst en mere overordnet diskussion af, hvad der skal være på grunden i hjertet af Vedbæk.

Det gør kommunalbestyrelsens næststørste parti, Det Konservative Folkeparti også, siger medlem af Byplanudvalget Elisabeth Ildal (K):

"Det her viser jo, at borgernes engagement og debat betyder noget, og det er rigtig positivt. Den ny kommunalbestyrelse skal helt sikkert tage stilling til det her efter valget, men vi synes det kunne være særdeles interessant at høre alle Kommunalbestyrelsens partiers holdning til Marinagrunden allerede nu, hvis du spørger os. Der er flere, der ikke rigtig har været på banen på baggrund af det projekt, som indtil nu har været forelagt," siger hun.

I denne omgang har det under alle omstændigheder været mere end tydeligt, at fremtiden for Hotel Marina ligger rigtig mange på sinde, ikke blot i Vedbæk.

Marinagrundens fremtid er endnu uvis, men en fortsættelse følger. Og hvis ejernes hensigter står til troende, så bliver det eller de næste forslag udarbejdet med et noget bredere mandat i lokalbefolkningen.

Det vil gøre alting meget nemmere, vurderer borgmesteren:

"Nu nåede vi jo aldrig at komme frem til at informere om, hvad projektet rent faktisk kunne og ikke kunne, og jeg er også glad for, at man nu tager flere muligheder i spil, for jeg tror, det vil gøre rigtig meget for at styrke dialogen, at der er forskellige løsninger, der bliver bragt i spil. Jeg tror, at hvis de også kommer tilbage med et vist borgermandat, så vil det klart gøre behandlingen nemmere næste gang," siger Jens Ive.