Ole er Parkinsons-ramt: Vi skal passe på vores velfærd

Rudersdal - 06. juli 2019

Tårerne bryder frem igen og igen under interviewet.

- Det må du meget undskylde. Det er en af udfordringerne ved at have Parkinsons sygdom. Jeg har svært ved at kontrollere mine følelser, siger Ole Kamstrup.

Han er 74 år, og trods fremskreden Parkinsons bor han stadig i eget hjem i Holte, hvor han siden marts har fået hjælp til dagligdagen af hjemmeplejen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Jeg er meget taknemmelig over den hjælp, jeg får. Jeg er også taknemmelig, når jeg ser, hvordan mine tre døtre alle har fået en god uddannelse, og i dag har gode job. Og jeg er taknemmelig over, at min ene datter fik både behandling og pleje, da hun for nyligt var involveret i en trafikulykke, der kostede hende en svær hjernerystelse og en sammenklappet lunge. Alt sammen er betalt af det offentlige og gennem den skat, som jeg gennem et langt arbejdsliv med glæde har betalt, siger Ole Kamstrup.

Han er uddannet civilingeniør med speciale i kemi og derefter læge med fokus på arbejdsmedicin, og fra 1984 og frem til 2012 har han været Vice President i Rockwool International. I efteråret 2017 stillede han som 72-årig op til kommunalbestyrelsen i Rudersdal for Det Konservative Folkeparti:

- Det er dejligt at bo i Rudersdal, og mange ting fungerer rigtigt godt. Blandt andet også hjemmeplejen, har jeg nu erfaret. I Rudersdal Kommune kan man som borger selv vælge om, man vil have den kommunale hjemmepleje eller have servicen fra den private virksomhed »Omsorg Sjælland«. Begge dele er gratis, når man er blevet visiteret, forklarer Ole Kamstrup til avisen.

Han får besøg af hjemmeplejen tre gange i døgnet. Første gang omkring klokken 07.30-08.00:

- Jeg er en langsom starter. Med Parkinsons har jeg mange smerter i benene og muskelkramper om morgenen. Her får jeg hjælp til at komme i tøjet, til personlig hygiejne og til at få smurt en madpakke. Hjemmehjælperen har på grund af tidspres lært at multitaske og kan både lave mad, rydde op og snakke med mig på en gang. Derudover ser hjemmehjælperne til, at jeg husker min medicin. Den har jeg tendens til at glemme, lyder det med et skævt smil.

Hjemmeplejen er hos Ole Kamstrup i 30-40 minutter, hver morgen.

- Der er en ting, der undrer mig. I Rudersdal Kommune har man vedtaget, at hjemmeplejen kun skal give os modtagere bad en gang om ugen. Det, synes jeg, er uanstændigt, og jeg vil gerne opfordre alle politikere til at prøve det - bare i en måned. I min verden bør reglerne ikke være så firkantede. Det tager lige lang tid, om jeg skal hjælpes i bad eller have en omgang etage-vask. Det må kunne formuleres på en måde, så det er efter behov, valg og sund fornuft, påpeger den parkinsons-ramte.

