Ønske: Mindre fart på trafikken - mere fart på politisk handling

Rudersdal - 29. september 2021 kl. 11:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

På Højleddet i Holte savner flere beboere politisk handling i forholdt til at få sænket farten, Transportministeriet har annonceret, at en forsøgsordning for kommunerne er på vej, så lige nu er alle i venteposition

Freja Eva Lockenwitz bor på Højleddet 26, og hun er dødtræt af de mange biler, der kører alt for stærkt på hendes vej. "Folk tør dårligt nok sende deres børn ud at lege på fortovet," siger hun. Sidste år skrev hun til Rudersdal Avis med sin frustration for netop at få sat fokus på problemet. "Jeg er nærmest ligeglad med, hvad der kommer af fartdæmpende initiativer - bare der snart kommer nogen," siger Freja. Da Rudersdal Avis bragte problemet op i sommeren 2020 sagde formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), at kommunen faktisk arbejdede på en hastighedsplan, der blandt andet vil sænke hastigheden på lokalveje i boligområder til 40 km/t. Men han påpegede samtidig, at det kan være en udfordring, at få politiet godkendelse til hastighedsnedsættelser som disse. Men siden er der ikke rigtig sket noget. Bilerne kører stadig lige hurtigt på Højleddet, og der er hverken kommet bump eller andre chikaner, der kan dæmpe farten i området.

Forsøgsordning Men 2. september kom der en udmelding fra transportministeriet, der gav grund til fornyet håb. En ny forsøgsordning skal gøre det lettere for 15 kommuner at få sænket de lokale hastighedsgrænser til under de velkendte 50 km/timen. "Lavere lokale hastighedsgrænser kan være med til at give større trafiksikkerhed. Flere kommuner har ønsket bedre muligheder for at sænke hastigheden i udvalgte områder, og derfor laver vi nu en forsøgsordning, der giver 15 kommuner mulighed for at prøve det af. På den måde kan vi få nogle erfaringer, der forhåbentlig giver en bedre trafiksikkerhed på længere sigt," sagde transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse. Forsøgsordningen skal gøre det lettere at få sænket de lokale hastighedsgrænser fra 50 til 40 km/timen. De udvalgte strækninger vil være vejstrækninger eller nærmere afgrænsede områder i tættere bebyggede områder, hvor vejen ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling. Udvælgelsen vil dog fortsat ske i samarbejde med politiet. I Rudersdal Kommune er Miljø- og Teknikudvalgets formand Court Møller (R) meget interesseret i den forsøgsordning, men siden udmeldingen fra transportministeriet 2. september har de ikke hørt yderligere om, hvordan og til hvem kommunen skal søge om at komme med i forsøgsordningen. Og det er der en god grund til, for der er tilsyneladende kommet et bump på vejen. Det er nemlig Vejdirektoratet, der skal stå for forsøget, og her afventer man fortsat en afklaring fra Transportministeriet og Justitsministeriet vedrørende et nyt forslag til bekendtgørelsesændring og rammer for forsøget.

Trætte af at vente I mellemtiden fortsætter trafikken ufortrødent i samme hastige tempo på Højleddet. "Vi er temmelig afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor kommune ikke bare selv går i gang med at lave et forsøg. Men de har netop oplyst, at de for nu har sat alle andre hastighedsregulerende initiativer på pause, hvilket jeg også undrer mig over...," siger Freja Eva Lockenwitz Sammen med sin nabo Jonas Janholt Waarst har hun nu rekvirereret kampagnen "Sænk hastigheden, venlig hilsen din nabo." "Det er fire bannere som er temmelig svære at hænge op over en villavej, og nogle flag, der blev sat i græsplænerne, som hurtigt klaskede sammen i regnen. Men det er hvad vi selv kan gøre lige nu. Jeg er nærmest ligeglad, hvad de finder på om det bliver chikaner, sluser eller bump. Bare der snart sker noget," siger Freja Eva Lockenwitz. Court Møller så da også gerne, at det blev lettere for kommunerne at sætte hastighedsgrænsen ned i villakvarterer som det på Højleddet i Holte. "Vi lavede en trafikanalyse sidste år, der viste, at der er relativt store områder i kommunen, hvor hastigheden burde være lavere, end den er i dag, og efter min mening burde den beslutning ikke ligge hos politiet, men hos kommunen. Vi er bedst til at vurdere, hvad hastigheden skal være på vores veje," siger Court Møller. I forhold til Freja Eva Lockenwitz forslag om at etablere chikaner eller bump for at sænke hastigheden er Court Møller mere forbeholden. Dels fordi det selvfølgelig er et økonomisk spørgsmål, dels fordi det ikke er alle steder det er hensigtsmæssigt, men hvis kommunen får grønt lyst til at sænke hastigheden i hele kvarterer, så mener han, at det kan give god mening, hvis man også fysisk markerer indgangen til et område, hvor hastigheden er nedsat. "Vi sidder klar i startblokken til at søge om at komme med i forsøgsordningen, så snart bekendtgørelsen er færdig," siger Court Møller,