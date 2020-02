Jonas Jensen fra foreningen Gode Penge kommer lørdag til Birkerød og fortæller om pengeskabelse til et arrangement, som Alternativet i Rudersdal står bag. »Vi inviterer til oplæg om pengeskabelse og brætspil for på en lidt sjov og anderledes måde at sætte tanker i gang om, hvordan pengecirkulationen egentlig foregår«, lyder det fra Christa If Jensen, der er bestyrelsesmedlem i Alternativet. Pressefoto Foto: Jakob Evers

Økonomi er ikke en eksakt videnskab: Få bedre forståelse for pengeskabelsen

Rudersdal - 27. februar 2020 kl. 18:54 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor kommer penge egentlig fra?

Hvis man nogensinde har stillet sig det spørgsmål - eller andre spørgsmål om penge - så er det måske en god ide at møde op i Birkerød Idrætscenter lørdag.

Her har Alternativet i Rudersdal nemlig inviteret Jonas Jensen fra foreningen Gode Penge til at komme og fortælle om pengeskabelse.

- Hvis vi skal få økonomi til den grønne samfundsomlægning, er det vigtig, at vi dels forstår, hvordan penge skabes i dag, og dels kan tale sammen om, hvorfor og hvordan det kan ændres, lyder det fra Christa If Jensen, der er medlem af bestyrelsen i Alternativet i Rudersdal.

Derudover kan deltagerne også være med til at spille brætspillet Money Makers, hvor man selv kan prøve at være med til at skabe penge.

- Vi inviterer til oplæg om pengeskabelse og brætspil for på en lidt sjov og anderledes måde at sætte tanker i gang om, hvordan pengecirkulationen egentlig foregår, og hvor pengene kommer fra, og hvor de går hen, siger Christa If Jensen, der opfordrer alle nysgerrige til at dukke op - også dem, der måske ikke deler Gode Penges verdenssyn.

- Alle er ikke enige om Gode Penges analyse og forslag, så det er er selvfølgelig også en oplagt mulighed for at lytte til hinanden og tale sammen og måske være uenige sammen, siger Christa If Jensen.

Christa If Jensen håber blandt andet, at deltagerne kan få en forståelse for, at »økonomi ikke er en eksakt videnskab«.

- Økonomisk tænkning er tæt på filosofi og drevet af ideologi. Penge er et samfundsøkonomisk redskab, som kan bruges på mange måder alt efter hvilken økonomisk tænkning, der er gældende. Med hensyn til den grønne omstilling er det vigtigt at vide, at pengeskabelsen er et parameter for omlægningen, siger Christa If Jensen, der slutter:

- Det er ikke produktion og service via markedet, der skaber pengene, men bankerne. De skaber et pengecirkus via lån og kreditter, som vel at mærke kun de, bankerne har tillid til, kan få gavn af. Det skaber blandt andet via aktiemarkedet og boligmarkedet kæmpe uligheder i samfundet.

Begivenheden foregår i Glassalen i Birkerød Idrætscenter lørdag fra klokken 11.00 til 14.00.

Der er et deltagergebyr på 100 kroner til oplægsholder og sandwich. Man tilmelder sig ved at indbetale pengene på MobilePay 4116 0752.

Husk at skriv navn og hvilke sandwich man ønsker; »kød«, »vegetarisk« eller »vegansk« i feltet.