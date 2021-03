»Ungeliv på kanten« er et samarbejde på tværs af organisationer og på tværs af kommunegrænser. På grund af corona-situationen har »Ungeliv på kanten« skabt en online video, der kan støtte forældre i at skabe trygge og sunde rammer for deres teenageres liv og hverdag. Foto: Ungeliv på kanten

Nyt videoforedrag: Sådan håndteres unge og rusmidler

Et nyt video-foredrag skal forberede forældrene til en måske svær teenagesnak om brugen af stoffer, alkohol og andre rusmidler.

Rudersdal - 30. marts 2021

Et helt nyt video-koncept fra »Ungeliv på kanten« henvender sig målrettet til forældre med børn i udskoling og på ungdomsuddannelser i Furesø Kommune og Rudersdal Kommune.

Konceptet tager udgangspunkt i et online-foredrag, hvor forældrene får viden om teenageres færden, opførsel og adfærd, når det kommer til stoffer, alkohol og andre rusmidler.

Temaerne i videoen klæder forældrene på til at håndtere nogle af de udfordringer, de kan møde, når deres børn løsriver sig for at gøre deres egne erfaringer og begynder at færdes i nattelivet.

- Vi har i mange år haft en tradition for at have tæt dialog med forældre til børn i udskolingen, fordi vi ved, at det er i den aldersgruppe, hvor de fleste børn får deres debut med rusmidler, herunder stoffer, alkohol, cigaretter, snus og lattergas. Mange forældre er usikre på, hvordan deres teenagere håndterer mødet med rusmidlerne og har brug for viden, information og hjælp til at guide og støtte deres børn i et ungeliv, hvor rusmidler spiller en vigtig rolle, fortæller Brian Hjermind, som er SSP-konsulent i Rudersdal Kommune.

Han er en af initiativtagerne til »Ungeliv på kanten« sammen med Khalil Ahmed, der er SSP-konsulent i Furesø Kommune:

Mål: Debut-alder udskydes - Et af vores vigtigste mål er at udskyde debutalderen for den unges brug af rusmidler. Vi ved, at jo senere de unge går i gang med at drikke alkohol og prøver rusmidler, desto mindre skadelig virkning er der, og risikoen for misbrug og afhængighed falder. Derfor bliver denne video en del af vores forebyggende arbejde, hvor fokus er på at klæde forældrene på med fakta, så de kan hjælpe deres børn med at træffe kvalificerede beslutninger i mødet med rusmidler, forklarer Khalil Ahmed.

I videoen får forældre svar på, hvordan de kan hjælpe deres teenagere med at få en sund og tryg hverdag i et samfund, hvor alkohol og stoffer fylder meget. De får tip om, hvad der er normal teenage-opførsel og hvilken opførsel, der kan skyldes stoffer. Desuden får forældrene viden om, hvor stærke stofferne er, og hvordan de påvirker både krop og hjerne.

Videoen fortæller også om hvilke voksne, der står klar til at hjælpe de unge i nattelivet, og der er råd om, hvordan man går i dialog, samarbejder og tager nogle af de svære samtaler, som kan være en del af forældre/teenage-relationen.

Video-foredraget er udviklet af »Ungeliv på kanten«, som er et tværgående samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Furesø Kommune, de lokale Natteravneforeninger samt Teglporten - Rusmiddelcenter i Rudersdal og Brydehuset Rusmiddelbehandling i Ballerup.

Det nye digitale koncept er skabt som en konsekvens af Corona-pandemien, og det kan ses via dette link: www.ungelivpaakanten.dk/video-foredrag