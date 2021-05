Bente Jørgensen var en blandt de 504 borgere, der onsdag blev vaccineret mod corona i det nyåbnede center i Søndervangshallen i Birkerød. Foto: Pernille Borenhoff

Nyt vaccinecenter: Bente gav Bente det første stik

504 borgere blev vaccineret onsdag, da det nye vaccinationscenter åbnede i Birkerød.

Rudersdal - 05. maj 2021 kl. 17:05 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

- Jeg fik invitationen for 14 dage siden, hvor de lige havde åbnet for tilmelding til Birkerød. Jeg havde regnet med, at jeg skulle have været til Hillerød, så det var virkelig dejligt, at jeg ikke skulle køre så langt.

Ordene kommer fra Bente Jørgensen, der bor i Ubberød. For fire år siden gik hun på pension efter en lang karriere som lærer på Trørødskolen.

- Jeg har virkelig passet på mig selv og siddet hjemme i fire måneder. Ugens højdepunkt var Bilka to Go i Hillerød. Og så har jeg set en enkelt veninde. Det har egentlig været ok, men i slutningen af februar begyndte det at blive svært, selvom jeg er god til at underholde mig selv. Og så synes jeg, at vi skulle skamme os, hvis vi brokker os. Vi er meget privilegeret herhjemme. Kig bare på, hvad der sker i Indien, siger Bente Jørgensen, der ikke var et sekund i tvivl om, hvorvidt hun skulle lade sig vaccinere.

Det var en anden Bente, der skød den først dosis vaccine ind i Bente Jørgensens overarm.

- Jeg er pensioneret tandlæge og ville godt stille mine kompetencer til rådighed og give et bidrag ved at vaccinere her i Birkerød to gange om ugen, siger hun.

Vaccinationscentret i Søndervangshallen har fremover åbnet to dage om ugen.