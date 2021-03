Et besøg i det nye kviktestcenter kræver ingen tidsbestilling. Arkivfoto

Nyt testcenter åbner i morgen

Onsdag slår et nyt kviktestcenter dørene op i Rudersdal Kommune.

Et nyt kviktestcenter slår dørene op på Kulturcenter Mariehøj den 3. marts. Det oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

På åbningsdagen i morgen kommer det nye kviktestcenter til at holde åbent fra klokken 12:00 til 20:00, men fra på torsdag kommer testcentret til at holde åbent hver dag fra klokken 08:00 til 20:00, oplyser kommunen.

Med åbningen af det nye kviktestcenter er der nu to muligheder for coronatest i Rudersdal Kommune. Kommunen har nemlig også et mobilt testcenter, der foretager PCR-test, og det mobile testcenter befinder sig skiftevis i Vedbæk, Nærum, Holte og Birkerød.