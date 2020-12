Børnene fra Dansk Syrisk Kulturforening fik en tidlig julegave i form af sportstasker (og en trin-for-trin vejledning i at søge kontingentstøtte.)

Nyt samarbejde sikrer en nemmere vej ind i foreningslivet for sårbare børn og unge

Et nyt projektsamarbejde i Rudersdal skal gøre det nemmere for blandt andet flygtningebørn at komme i gang i foreningerne og i idrætslivet

Rudersdal - 29. december 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Det skal være nemt for flygtningebørn og andre sårbare målgrupper at finde ind i foreningslivet og idrætsforeninger skal være gode til at tage imod nyankomne.

Så klart lyder formålet for et nye projektsamarbejde mellem DGI Nordsjælland, Røde Kors og Frivilligcenter Rudersdal.

Parterne er helt enige om, at foreningslivet virker og er blandt meget andet en rigtig god vej til integration og inklusion. Men der er flere barrierer for inklusion. Flygtningefamilier har for eksempel svært ved at få råd til idrætsaktiviteter, og der er for ringe kendskab til kontingentstøtteordninger fra DGI og Broen, og samtidig er inklusion ikke øverst på dagsordenen i idrætsforeningerne. Endelig viser undersøgelser at mange flygtninge er bange for niveauet i foreningerne og udstyrskrav.

Integrationsforeninger og idrætsforeninger er blevet involveret i projektet sammen med foreningen Broen. Og projektet er blevet en god begyndelse på at få flere sårbare børn og unge med ind i fællesskabet.

Konkret er det blevet til velkomst-workshops for trænere og frivillige foreninger. Her er foreningerne blevet udstyret med nye redskaber til at byde nye medlemmer velkommen med særlig velkomstprogram, introduktionslege og 'body-ordning', der gør det nemmere for nyankomne at finde sig til rette og styrker det sociale samvær.

Foreningerne har også fået en introduktion til, hvordan de kan søge kontingentstøtte hos Broen Rudersdal og DGI.

Kom i gang sportstasker 100 flygtningebørn i Rudersdal har desuden fået en sportstaske med en trin-for-trin vejledning til, hvordan de kommer i gang med at søge støtte til fritidsaktiviteterne. Røde Kors, Dansk Syrisk Kulturforening, Nærum Kulturcafe og Birkerød Flygtningekontakt fik taskerne med til deres børn på årets sidste møde i integrationsnetværket.

Projektet er blevet gennemført med tilskud fra Erasmus Plus.

DGI Nordsjælland og Frivilligcenter Rudersdal fortsætter samarbejdet mellem de idrætslivet, og de sociale frivillige foreninger som skal give bedre inklusion af sårbare målgrupper. Det bliver til mindst en velkomst-workshop i 2021.

Fakta

søg støtte

Søg støtte til kontingent og stævner i DGI. Idrætsforeninger kan søge penge til kontingent og stævnedeltagelse til børn og unge, der har vanskeligt stillede forældre. Puljen Foreningsliv giver også støtte til voksne flygtninge og asylansøgere. Søg på dgi.dk/foreningslivforalle Man kan også støtte til fritidsaktiviteter hos BROEN Rudersdal.

BROEN Rudersdal støtter kontingent, nødvendigt udstyr og offentilg transort til børn mellem 4 og 17 år, der bor i Rudersdal og kommer fra økonomisk trængte familier. Man kan finde et ansøgningsskema på Broens hjemmeside. Skemaet skal indsendes af en fagperson eller foreningsfrivillig, som kender familien.