Frivilligcentrets patient- og pårørendenetværk

Nyt netværk ønsker bedre vilkår for pårørende

Patient- og pårørendeforeningen i Frivilligcentret inviterer politiske partier til debat for at forbedre vilkårene for pårørende til årets folkemødedag lørdag 4. september

Rudersdal - 02. september 2021 kl. 09:00 Kontakt redaktionen

Når et menneske rammes af alvorlig sygdom, bliver de nære pårørende ofte uundværlige medspillere og støttepersoner. De står klar med mad efter lange dage på hospitalet, tager med til samtaler med lægen og lytter, støtter og trøster, når der er behov for det. Krævende opgaver som kan gøre det svært for den pårørende samtidig at passe sit arbejde og passe på sig selv. Det slider, og derfor er der 59 procent af alle pårørende, der oplever stress, mens 20 procent oplever at få et dårligere fysisk helbred.

I Rudersdal har en række foreninger dannet et pårørendenetværk i Frivilligcentret. Netværket vil sætte fokus på hvordan man skaber de bedst mulige forhold for pårørende i kommunen.

"Det overses alt for ofte, at pårørende er en gruppe som også har brug for hjælp og støtte - derfor er det så vigtigt at vi sætter fokus på denne gruppe" udtaler Sri Sai Das, formand for Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal i en pressemeddelelse.

Fakta Debat om pårørendes vilkår på Folkemødedagen Rudersdal



Tid: 4. september 12.00 - 12.50



Sted: Havarthigården Sal D



Stand på Folkemødedagen



Mød Frivilligcentret og foreningerne, der er tilstede hele dagen og få en snak om vilkårene for pårørende





Pårørendenetværket i Frivilligcentret:



Kræftens Bekæmpelse Rudersdal , SIND Rudersdal, Parkinsonforeningen Rudersdal, Ældre Sagen Ruderdsdal, Peers - Bro til hverdagslivet , Forældreforeningen, Hjerteforeningen Rudersdal, DemensNetværk Rudersdal, Danske Handicap Organisationer i Rudersdal, Støtteforeningen Hospice Rudersdal, Gigtforeningen Hovedstad Nord, Netværk for Sårbare borgere i Rudersdal, Ressourcebanken, Det Rullende Korps, Frivilligcenter Rudersdal; HASØ - Handicap i Søllerød., Røde Kors Søllerød

"Mange pårørende står i en særlig vanskelig situation, og kræver derfor særlig opmærksomhed. Det skaber stor ulighed, og derfor vil vi gerne have en dialog med politikerne om hvordan de kan forbedre forholdene ved en mere opsøgende og systematisk indsats målrettet alle pårørende," siger Merete Elleboe, formand for SIND i Rudersdal.

Pårørendenetværket består af 16 foreninger, og har blandt andet som formål at få ny viden, inspirere hinanden samt koordinere og samarbejde om indsatser.

"Vi håber at vi med netværket kan bidrage til et godt og udviklende samarbejde med Rudersdal Kommune om pårørendeindsatsen, derfor håber jeg at rigtig mange borgere kommer til Folkemødet, så vi i fællesskab kan løfte denne vigtige sag", siger Preben Etwil fra Frivilligcenter Rudersdal.