Nyt lys i det store vægur - og tiden passer

Men nu er det, ved en fælles økonomisk indsats fra ejendomsselskabet, Tetris, der ejer bygningen, ejendommens lejere, Kriminalforsorgen, og områdets Grundejerforening, lykkedes at få urværk og elinstallationer moderniseret, så uret igen kan være et markant kendetegn for områdets fine gamle bygninger.

Uret blev tilbage i 1890'erne installeret af den dengang kendte tårnurmager, Bertram Larsen. Han stod blandt andet også for opsætning af store væg- og tårnure på andre markante bygninger i hovedstadsområdet, som or eksempel urene på Hellig Kors Kirken og Frederiksborg Slot. Bertram Larsens navn står stadig skrevet på indersiden af den halvanden meter store urskive.

Det er nutidens "tårnurmager", Søren Frausing, der har stået for renoveringen af væguret i Ebberød. Den store urskive er blevet malet op, elinstallationen er fornyet, og der er sat nyt urværk ind. Et urværk, som styres elektronisk og endda selv skifter mellem sommer- og vintertid.

Især her i den mørke tid, er det en fornøjelse for områdets beboere og besøgende, at væguret igen lyser op og følger dagens gang i Ebberød, fortæller Keld Stattau, formand for Grundejerforeningen i Ebberød.