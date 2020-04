Chr. Hansen bygger nyt hovedkvarter i DTU Science Park, og i byggeriet har man fokus på grønne og bæredygtige løsninger.Foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Nyt hovedkvarter skal være grønt og bæredygtigt

Rudersdal - 19. april 2020

Ingrediensvirksomheden Chr. Hansen er i gang med en markant udvidelse af virksomhedens hovedkontor og forsknings- og udviklingsfaciliteter i DTU Science Park i Rudersdal Kommune. Og virksomheden, der de seneste to år har været at finde i top to over verdens mest bæredygtige virksomheder, har tænkt grønne løsninger ind i byggeriet.

- Der arbejdes mod en DGNB-certificering, som er byggebranchens blåstempling af, at bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af bygningerne inden for en lang række områder som for eksempel byggematerialer, genanvendelighed, indeklima, miljø og sikkerhed, siger Ronan O'Reilly, som står i spidsen for byggeprojektet for Chr. Hansen.

Han uddyber: - For eksempel har vi arbejdet på at minimere brugen af aluminium på facaderne, som vi også har valgt skal være natursten. Det giver en høj genanvendelsesmulighed og kræver samtidig minimum vedligehold, som igen sparer energi. Andre initiativer inkluderer LED-belysning overalt, energispare-ruder, solceller på taget, som kan være med til at generere den strøm, vi skal bruge, og en høj grad af genindvinding af varme gennem ventilationssystemer. Vi har også valgt så vidt muligt at benytte trækonstruktioner i for eksempel kantine og auditorium frem for beton.

Det er PensionDanmark, der er en af Danmarks største pensionskasser, som er bygherre på projektet, mens Vilhelm Lauritzen er arkitekt på byggeriet, som er en udvidelse af det eksisterende hovedkvarter.

Udvidelsen skal blandt andet skabe plads til op mod 250 nye forskere, og de nye bygninger indeholder blandt andet en ny hovedbygning, laboratorier og mødecenter.

- Det er et utrolig spændende projekt for Chr. Hansen, som er vokset støt i de seneste år. Med denne investering sikrer vi plads til vækst og innovation og gearer os selv til fremtiden, så vi kan skabe endnu bedre naturlige og bæredygtige løsninger, siger Ronan O'Reilly.

I arkitekturen og indretningen af de nye bygninger har det endvidere været vigtigt at udnytte dagslyset og de omkringliggende grønne arealer optimalt i et aktivt samspil med naturen.

- Vi prøver at lave det så enkelt som muligt. Vi vil gerne trække naturen ind i bygningerne og skabe et autentisk miljø, som kan inspirere og gøre det nemmere at arbejde sammen på tværs, blandt andet ved at forbinde de forskellige bygninger med overdækkede atriumrum, lyder det fra Ronan O'Reilly.

Selv de gamle træer, som er blevet fældet i forbindelse med udvidelsen, er der tænkt på.

De får nemlig nyt liv og bliver genbrugt i forskellige udsmykninger af det nye byggeri, blandt andet som udendørsbelægninger og forgængelige brændestabler til pynt. Og når det hele står klart, bliver der plantet nye træer.

Byggeriet forventes at stå klart i slutningen af 2022.