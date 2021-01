Se billedserie 64-årige Benny Würtz har været ramt af corona, og noget af det han savnede var at have samtaler med andre, der havde været smittet. En positiv-test udløser nemlig en masse nervøsitet, usikkerhed og ængstelighed, som sundhedssektoren ikke nødvendigvis har ressourcerne til at tage sig af i den nuværende situation. Foto: Allan Nørregaard

Nyt frivilligt initiativ skal hjælpe nye corona-smittede

Efter at have været ramt af corona er Benny Würtz gået i gang med at stable et hold af frivillige borgere, der har været ramt af corona, på benene til at tale med de ny-smittede, som ofte sidder isoleret med deres ængstelighed.

Rudersdal - 20. januar 2021 kl. 05:41 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Da 64-årige Benny Würtz fra Birkerød blev ramt af corona, blev han også ramt af ængstelighed og nervøse tanker; hvor slemt ville sygdommen ramme ham?

- Når man får et positivt svar på sin coronatest, så bliver man selvfølgelig urolig og bange, fordi sygdommen kan udarte sig på så mange måder, og man ved ikke, hvor farligt det bliver, siger Benny Würtz.

Derfor savnede han at få vendt sine mange tanker med andre, som havde været ramt af corona.

- Når man er testet positiv og Styrelsen for Patientsikkerhed har kontaktet en, bliver man ofte overladt til sig selv i isolation, og så kan man ligge der med alle sine tanker. Her kan man blive ramt af utryghed og - ikke sjældent - i løbet af de første dage en snigende angst, når mørket falder på, og det er umuligt at sove, siger Benny Würtz.

Benny Würtz er sammen med Rudersdal Frivilligcenter ved at stable et netværk af frivillige mentorer, der har været ramt af corona, på benene. Mentorerne skal have samtaler med ny-smittede, som har brug for nogen at dele deres tanker med.

Han oplevede, at det havde været rart, hvis han havde haft nogen, der var kommet igennem sygdommen at tale med. Derfor fik han idéen til at skabe et netværk af frivillige, som alle havde været ramt af corona, og som man som ny-smittede kan tale med om alle de tanker, der fylder.

- Da jeg lå og var syg, tænkte jeg over, hvad man kan gøre for folk i min situation, og jeg nåede frem til, at hvis myndighederne skal stable det på benene, kommer det nok til at tage for lang tid. Så jeg besluttede mig for, at det nok skulle baseres på frivillige kræfter, siger Benny Würtz.

Få ting rimer naturligvis lige så godt på »frivillig« som »frivilligcenter«. Derfor kontaktede Benny Würtz formanden for Rudersdal Frivilligcenter, Preben Etwil, som var med på idéen, og netværket er nu en realitet.

- Jeg synes, at det er hammer god idé. Jeg kender nogen, der har været smittet og som beskriver den samme oplevelse, som den oplevelse Benny beskriver, hvor man som ny-smittet sidder med en masse usikkerhed og ubesvarede spørgsmål, siger Preben Etwil, der tilføjer:

- Især hvis man er alene eller har en lille omgangskreds, kan det jo være rart at have nogen at tale med, som har prøvet at være smittet.

Benny Würtz efterlyser corona-mentorer, som vil være en del af det nye frivillige netværk, der skal hjælpe nye corona-smittede. Er man interesseret, kan man henvende sig på enten prebenetwil@gmail.com eller bw@extemp.dk. Foto: Allan Nørregaard

Netværket er endnu i sin spæde start med tre tilmeldte mentorer, som de ny-smittede kan tale med. Benny Würtz oplyser, at man gerne vil have tilknyttet 5-10 mentorer, og de eneste krav er, at man har lyst, og at man har været smittet med corona.

- Vi søger frivillige, som har haft covid-19, og som har lyst og tid til at lytte til en ny-smittet og give gode råd baseret på ens egne erfaringer, siger Benny Würtz og understreger, at samtalerne ikke skal ses som substitut for læger eller eventuelt psykologer.

Både Benny Würtz og Preben Etwil nærer et håb om, at de smittede personer, der har været igennem et forløb med en tilknyttet mentor, vil være interesserede i at melde sig som mentor, når de igen er blevet raske.

Kontakten mellem de ny-smittede og en mentor vil blive etableret af den ny-smittede selv, som kan henvende sig til Preben Etwil eller Benny Würtz, som så vil finde en mentor til dem.

Er man interesseret i at blive tilknyttet netværket som frivillig mentor skal man også kontakte Preben Etwil eller Benny Würtz, og det kan man gøre på henholdsvis prebenetwil@gmail.com og bw@extemp.dk.