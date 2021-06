Se billedserie Placeringen af et nyt børnehus i Birkerød har skabt splittelse i Socialdemokratiet, hvor Erik Eugen Olsen mener, at der skal findes en alternativ placering end den adresse, hvor Sjælsøhallen i dag ligger. Ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde fremsatte han derfor et ændringsforslag om at finde en alternativ placering. Forslaget blev forkastet med 16 stemmer imod - deriblandt Erik Eugen Olsens tre partifæller, og S-gruppeformand Kristine Thrane understreger, at Socialdemokratiet bakker op om placeringen af det nye børnehus. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt børnehus skaber splittelse i parti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt børnehus skaber splittelse i parti

Placeringen af et nyt børnehus har skabt debat i lokalsamfundet, men også internt i Socialdemokratiet skaber spørgsmålet nu splittelse.

Rudersdal - 09. juni 2021 kl. 07:27 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Det er ikke kun lokalt, at placeringen af et nyt børnehus i Birkerød har skabt debat. Det har det også politisk og ikke kun på tværs af partier men også internt.

Socialdemokratiets fire medlemmer af kommunalbestyrelsen er således splittet om spørgsmålet.

Ved det seneste møde i kommunalbestyrelsen, hvor man drøftede byggeriet af børnehuset, stillede partiets Erik Eugen Olsen således et ændringsforslag til punktet udenom sit parti. Han mener nemlig ikke, at det er en god idé at rive Sjælsøhallen ned for at bygge et børnehus i stedet.

Ændringsforslaget, der kort og godt lød: »Der bør findes en alternativ placering til børnehuset«, blev forkastet med 16 stemmer imod - heriblandt Erik Eugen Olsens tre partifæller, Thomas Lesly Rasmussen, Mette Poulsen og gruppeformand Kristine Thrane.

- Selvom vi er i samme parti, kan vi jo godt have forskellige opfattelser af tingene. Det er der jo ikke noget unormalt i, lyder forklaringen fra Erik Eugen Olsen.

Det har skabt debat, at kommunalbestyrelsen har besluttet at rive Sjælsøhallen i Birkerød ned for at bygge et nyt børnehus. Nu melder Socialdemokratiets Erik Eugen Olsen sig under de kritiske faner, og han mener, at »det er fuldstændig vanvittigt at rive noget ned, der fungerer«.

Socialdemokratiets gruppeformand, Kristine Thrane, siger, at partiet i langt de fleste spørgsmål er enige, og at det også helst skal være sådan.

- Overordnet set skal vi jo gerne være enige om tingene internt i partiet, og vi skal også gerne stemme ens. Det gør vi også i langt størstedelen af de sager, som er oppe i kommunalbestyrelsen. Men her havde Erik så en sag, som han syntes var vigtig, og jeg har diskuteret den med ham, og han har holdt fast. Derfor blev vi enige om, at han kunne stille sit ændringsforslag, siger Kristine Thrane.

Gruppeformanden fastholder desuden, at partiet - stadig - mener, at placeringen af det nye børnehus er velvalgt.

- Vi synes, at det er et rigtig godt sted at have et børnehus, og det er jo over to år siden, at vi besluttede, at Sjælsøhallen skal lukkes. Vi står og mangler børnehavepladser, så vi synes stadig, at placeringen er rigtig god, siger Kristine Thrane.

Gruppeformanden medgiver, at partiet har været splittet i spørgsmålet om børnehusets placering.

Socialdemokratiets gruppeformand Kristine Thrane medgiver, at partiet har været splittet i spørgsmålet om placeringen af et nyt børnehus i Birkerød, men hun understreger, at hoveddelen af partiet bakker op om placeringen på den adresse, hvor Sjælsøhallen i dag er placeret.

- Lige på det her punkt har vi været splittede, ja. Og derfor har vi internt aftalt, at man kan stemme, som man vil. Men det er også vigtigt for mig at sige, at hoveddelen af Socialdemokratiet stadig støtter det forslag, der er blevet fremlagt, og at det var Erik Eugen Olsens eget ændringsforslag om en anden placering, siger Kristne Thrane.

Erik Eugen Olsen oplyser, at han har haft både Kristine Thrane og formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), med ude for at se området ved Sjælsøhallen for at overbevise dem om, at det ikke er den optimale placering af det nye børnehus.

- Nogle gange har man måske ikke sat sig ordentligt ind i sagerne, og derfor ville jeg gerne have dem med ud og forklare, hvorfor jeg mener, hvad jeg mener. Det er jo fuldstændig vanvittigt at rive noget ned, der fungerer, siger Erik Eugen Olsen, der også mener, at et stort børnehus på placeringen vil give trafikale udfordringer.

- Der kan principielt komme 180 biler hver morgen og hver eftermiddag plus 40 medarbejderes biler. Så bliver der godt nok trængsel, siger Erik Eugen Olsen med henvisning til det nye børnehus' kapacitet på 180 børn, som dog er inklusiv en kapacitetsbuffer.

- Jeg synes, at den eneste fornuftige løsning er at finde en anden placering, så man også undgår at rive Sjælsøhallen ned. En hal, der har et relativt nyt tag og vedligeholdelsesfrie døre og vinduer. Hvorfor rive det ned? Det fungerer jo, og så ville man også spare penge på nedrivningen, siger Erik Eugen Olsen.

I nogle partier ville man nok blive bedt om at rette ind og følge partilinjen i stedet for at komme med individuelle ændringsforslag, men det er altså ikke sket her.

- Vi lever i et land, hvor der er ytringsfrihed, og når jeg kommer med en anden holdning, så er det helt fint. Folk skal da vide, hvad jeg mener; det er jo derfor, jeg sidder i kommunalbestyrelsen, siger Erik Eugen Olsen.

Erik Eugen Olsen mener, at den alternative placering til børnehuset eksempelvis kunne findes bag Sjælsøskolen.

- Der er et kæmpe græsareal, hvor man nok godt kunne stjæle 1000 kvadratmeter. Jeg mener bare, at det burde være muligt for forvaltningen at undersøge, om ikke der kunne findes en alternativ placering, hvis ikke de allerede har gjort det, siger Erik Eugen Olsen.