Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), og daglig leder af Skovlyshuset, glæder sig over indvielsen af det nye børnehus, som er certificeret idrætsinstitution under Danmarks Idrætsforbund. Foto: Rudersdal Kommune

Nyt børnehus med plads til fysisk leg både inde og ude

- Vi satte spaden i jorden første gang i marts 2019. Her lidt over et år senere står det nye Skovlyhuset færdigt. Det har været en længe ventet udbygning og renovering, og som formand for Børne- og Skoleudvalget er jeg glad for at kunne stå her i dag, lød det blandt andet fra Daniel E. Hansen.