Nyt bibliotekstilbud til borgerne er mere tilbud end bibliotek

Hvis det er det her, du forbinder med et bibliotek - altså et sted med en samling bøger - så bliver du muligvis skuffet, hvis du besøger det »bibliotekstilbud«, kommunen vil oprette i Bakkehuset i Vedbæk. Her er der nemlig mere fokus på ordet »tilbud« end »bibliotek«, hvorfor tilbuddet ifølge formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S), ikke vil indeholde en fuld bogsamling. Ordet bibliotek betyder ellers netop bogsamling. Her er det bogsamlingen - eller biblioteket om man vil - i Birkerød. Foto: Rudersdal Kommune