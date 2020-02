Nye tiltag skal hjælpe demensramte

- Arbejdsgruppen har brugt tiden godt på at skaffe et nødvendigt overblik over, hvordan borgere med demens og deres familie og venner oplever det, når sygdommen rammer. Hvad er det vi kan gøre bedre, så man stadig oplever en værdig og meningsfuld hverdag, selvom man ikke længere er den samme, siger Birgitte Schjerning Povlsen (K), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal, ifølge pressemeddelelsen.

- Det er helt afgørende for os, at vi arbejder sammen, borgere, politikere og forvaltning, om dette område, for ellers risikerer vi at ramme forkert med vores indsatser. Derfor betyder det så uendelig meget, at vi har borgernes oplevelser med, og at vi har modet til at prøve tingene af - og ændre, hvis det ikke virker.

- Vi skal have modet til at spørge: Hvordan vil vi ønske os, at rammerne er for demente om 10-15 år i Rudersdal Kommune? Der er behov for endnu mere videndeling og især er der behov for at udvikle støtten til de pårørende. Her bør vi være hurtigere ude med en forebyggende indsats. Det kunne eksempelvis være en mulighed for at få råd og vejledning tidligere end hidtil set i et sygdomsforløb - endda måske før en egentlig diagnose. Det kunne også være i tilpassede boliger for demente, siger Ib Hedegaard Sørensen fra Seniorrådet.