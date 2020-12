Nye restriktioner påvirker kirkernes aktiviteter

Restriktionerne trådte i kraft 9. december og gælder til og med 3. januar. Samtidig er de generelle restriktioner som for eksempel forsamlingsforbuddet på maksimalt ti personer udendørs samt 50 personer for udendørs begravelser og bisættelser forlænget til 28. februar 2021.

Tjek din lokale kirke for information. For mange af julens gudstjenester gælder det, at man skal have reserveret plads på forhånd.