Onsdag aften er der møde om planerne for kirkegårdenes fremtid på Vedbæk Kirkegård. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Nye planer for kirkegårdenes fremtidige udtryk er på vej

Rudersdals fem kirkegårde skal "udvikles og fornys," og udviklingsplanerne er nu i høring. Kommunen inviterer desuden til en række borgermøder i juni

Rudersdal - 28. maj 2021 kl. 11:42 Kontakt redaktionen

Der er lagt nye planer for kirkegårdenes fremtid. Kommunens fem kirkegårde skal nemlig udvikles og fornyes efter en plan, som nu er i høring.

Baggrunden herfor er blandt andet et ændet begravelsesmønster med færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser, som betyder, at kommunens fem kirkegårde med årene under alle omstændigheder vil ændre udtryk.

Birkerød Kirkegård, tirsdag 22. juni klokken 19-20.30 Borgermøderne afholdes på følgende dage. Samtidig, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse, har kirkegårdene behov for at forny beplantninger og anlæg, og derfor giver det mening at arbejde langsigtet med en plan for udvikling og fornyelse.

Der er tale om planer, som rækker langt ud i tiden. Planerne arbejder således med et tidsperspektiv på 40 år, så der er tale om et strategisk hovedgreb for de enkelte kirkegårde, der vil skulle realiseres gennem den løbende drift af kirkegårdene.

Endelig indeholder planerne, ønsker om mere frodighed og biodiversitet samt et ønske om at bevare de kulturhistoriske elementer på kirkegårdene.

Borgerne skal på banen Miljø- og Teknikudvalget har allerede drøftet og godkendt forslag til kirkegårdsplanerne, og nu er det tid til at høre hvad borgere og meninghedsråd mener i den høringsproces, der er gået i gang. Frem til 1. juli kan man give sin mening til kende.

Desuden er interesserede borgere inviteret til borgermøde på hver af de fem kirkegårde i løbet af juni, hvor man ved selvsyn kan se planerne, høre om baggrunden for dem og ikke mindst stille spørgsmål til dem.

Allerede nu kan man læse mere om planerne, mulighederne for at afgive høringssvar og få detaljer om møderne på kommunens hjemmeside.

