Nye planer for Nærum-område bekymrer naboer

Fra Wesselsmindevej kigger man fra én af de ikoniske røde porte ind til Dyrehaven, panorerer over det fredede kolonihavehusområde De Ovale Haver og over til en anden rød port.

På vejen ligger også Døvblindehuset, et døgntilbud til døvblindefødte unge og voksne. Og snart skal politikerne beslutte, om huset skal have lov til at udvide stedets 610 kvadratmeter med nye boliger, fællesfaciliteter og flere parkeringspladser på 735 kvadratmeter. Og om området skal ændres fra landområde til byområde.

"Døvblindehuset har én gang udvidet, og det medførte mere trafik og støj. Formålet er nu at udvide aktiviteterne, så det kan kun skabe trafik og støj. Og når man går fra landzone til byzone, risikerer man, at ejendomsskatten stiger. Husets værdi vil desuden falde, når der er så meget trafik og bebyggelse i området," siger han og bakkes op af Klaus Weile, der bor længere ned ad vejen.

Rudersdal Kommune vurderer, at den yderligere trafik ikke er af et væsentligt omfang. Og at planerne ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.