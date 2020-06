Rudersdal sætter pris på virksomheder, der gør en forskel. Nu skærper erhvervsudvalget opmærksomheden på den grønne indsats. Medlemmer af Erhvervsudvalget i Rudersdal Kommune - fra venstre mod højre er det Erik Eugen (S), Randi Mondorf (V), Anika Ree (V), Jacob Jensen (EL),, Jacob Netteberg (R) og Trine Dybkjær (L), der her ses i forbindelse med et besøg på Grafisk Maskinfabrik i Birkerød. Foto: Rudersdal Kommune

Nye pejlemærker for årlig erhvervspris

Rudersdal - 02. juni 2020

Udover at være en af landets bedste bo- og levekommuner, skal Rudersdal også være en kommune med et ambitiøst erhvervsliv, der ser kommunen som en aktiv medspiller. Gennem de seneste fem år har Rudersdal Kommune hvert år uddelt en eller flere erhvervspriser for at anerkende og værdsætte en virksomhed, som har gjort noget særligt. Men nu ændres fokus en smule:

- Hidtil har fokus navnlig været på virksomheder, der har skabt vækst og nye arbejdspladser. Det er fortsat vigtigt, og det vil de kommende år være om muligt endnu vigtigere i forlængelse af den vanskelige situation, som coronakrisen har skabt, lyder det indledningsvis fra Randi Mondorf (V), der som formand udtaler sig på vegne af erhvervsudvalget i Rudersdal.

- I udvalget vil vi gerne mere med kommunens erhvervspris. Vi vil gerne skærpe interessen for grøn teknologi og bæredygtig udvikling. Vi vil gerne styrke samarbejdet mellem kommune, virksomheder, borgere og øvrige interessenter om at medvirke til at realisere FNs verdensmål. Og vi vil generelt gerne sætte fokus på, hvordan vi skaber de bedst mulige betingelser for vores virksomheder - til fordel for dem, for vores borgere og for den samlede kommune, siger Randi Mondorf.

Erhvervsudvalget vil gerne anerkende virksomheder, som gør noget særligt inden for disse områder, og udvalget vil i særlig grad opfordre alle - både virksomheder og borgere - til at nominere virksomheder, som efter deres opfattelse har gjort noget særligt.

- Det gør vi i forlængelse af en allerede intensiveret indsats for at bringe vores virksomheder tættere på kommunen, at formidle viden og nyheder om vores virksomheder og ved en tydeligere prioritering af virksomhederne i kommunens planstrategi, forklarer udvalgsformanden.

Virksomhedsprisen kan tildeles op til tre virksomheder pr. år. Det er kommunens erhvervsudvalg, som udpeger den eller de virksomheder, som skal anerkendes med virksomhedsprisen, men det sker på baggrund af de nomineringer, som udvalget modtager.

- Det er vigtigt for os, at virksomhederne bliver set og kendt som en del af lokalsamfundet. Derfor er det vores ambition at invitere eksempelvis foreninger, borgere, andre politiske udvalg, fagpersoner og andre virksomheder til at komme med deres bud på, hvilken virksomhed netop de gerne vil belønne med Rudersdal Kommunes erhvervspris, påpeger Randi Mondorf.

Hun slutter: - Det håber vi, der kan komme en konstruktiv og interessant proces ud af, som også bringer virksomheder og borgere tættere på hinanden.

Erhvervsudvalget i Rudersdal Kommune består udover formanden af Trine Dybkjær (L), Anika Ree (V), Jacob Netteberg (R), Erik Eugen (S) og Jacob Jensen (EL) samt Elisabeth Ildal (K).