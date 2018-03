Børn og unge i Rudersdal Kommunes skoler og daginstitutioner kan se frem til snart at få skiftet deres nuværende iPads ud med nye modeller.

Send til din ven. X Artiklen: Nye iPads til skoler og daginstitutioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye iPads til skoler og daginstitutioner

Rudersdal - 19. marts 2018 kl. 13:31 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med budgetbehandlingen afsatte Rudersdal kommunalbestyrelse samlet 20 millioner kroner til genanskaffelse af nye digitale enheder, og dåbsattesten på kommunens nuværende udstyr sladrer om, at deres levetid snart er slut og bør udskiftes for at leve op til kravene om opdaterede og funktionsdygtige enheder.

Derfor kan skoler og daginstitutioner se frem til snart at få de nuværende iPads skiftet ud med nyere modeller, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. Ud over at teknikken skal være i orden, så handler det ifølge kommunen i ligeså høj grad om, at digitale indsatser og uddannelse understøtter Rudersdal Kommunes strategi om understøttelse af elevernes læring.

- Vi har en ambition om at integrere det digitale i undervisningen og i den pædagogiske praksis blandt børn og unge. Derfor forudsætter det også, at Rudersdal Kommune sørger for, at den enkelte lærer, pædagog og elev får stillet de digitale værktøjer til rådighed i undervisningen, siger Daniel E. Hansen, (V), der er formand for Børne- og Skoleudvalget, ifølge en pressemeddelelse fra kommunen.

Tilbage i 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen »den digitale skole«, hvor Rudersdal Kommune besluttede at stille iPads til rådighed for skoleelever og børnehavebørn. Der bliver arbejdet videre med den oprindelige model, men med den ændring, at der indføres BYOD (Bring your own device) fra 8. klasse i stedet for 9. klasse.

- Skolerne er kommet godt i gang med at integrere digitale læreprocesser i hverdagen. De digitale muligheder bidrager til undervisningsdifferentiering og kreative læringsprocesser med lyd, billeder og tekst, hvor eleven bliver medproducent. Vi oplever, at de digitale værktøjer giver lærere og elever et løft og støtter op omkring vores fælles mål om, at »alle børn skal lære at lære mere«, siger Daniel E. Hansen med henvisning til det kommunale kompetenceudviklingsprojekt »synlig læring«.

På baggrund af survey og en række interviews, der er foretaget blandt elever og lærere er de digitale værktøjer et vigtigt redskab til at give styrket feedback og kommunikation og gøre arbejdsprocesser mere fleksible og nemmere.