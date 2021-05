Se billedserie Verdens bedste iskaffe, varme og sprøde panini-sandwiches og hjemmesyltede agurker med chili, der ikke er alt for stærk, men giver et rask lille bid til smagsløgene. Jan Pedersen og Dunja Nordentoft glæder sig til nu at åbne rigtigt i caféerne i Birkerød Idrætscenter og i Rundforbi-hallen i Nærum og til at præsentere deres nye koncepter for kunderne, der ikke kun skal komme fra idrætslivet. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Nye café-forpagtere i idrætslivet gør op med røde pølser og fedtede fritter

Caféerne i Birkerød Idrætscenter og Rundforbi-hallen har fået nye ansigter bag disken. Niveauet skal hæves, og planerne er store.

Rudersdal - 01. maj 2021 kl. 05:32 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

52-årige Dunja Nordentoft og hendes to år ældre mand, Jan Pedersen, er de nye ansigter, kunderne vil møde, når de besøger caféerne i Birkerød Idrætscenter og i Rundforbi-hallen i Nærum.

Parret overtog forpagtningerne den 15. oktober sidste år og har lavet en aftale med Rudersdal Kommune om også at levere mad og drikke, når der holdes arrangementer på Rudegaard Stadion i Holte og Vedbæk Stadion.

- Vi glæder os helt enormt til at komme rigtigt i gang. Vi har brugt corona-nedlukningen til at arbejde videre med vores koncepter. Vi vil meget gerne skille os ud. Målet er, at vi bliver et in-sted, hvor det er fedt at komme, og hvor kunderne ved, at de får mad lavet på ordentlige råvarer. Vi skal væk fra fordommene om, at caféer i sportscentre er røde pølser og fedtede fritter. Det vil vi gerne gøre op med. Vi satser i stedet på super lækre panini-sandwiches med hjemmelavet pesto, lasagne, burgere med sashi-kød, der flere gange er kåret til verdens bedste. Vi laver selv flere af vores dressinger, og vi sylter også selv både rødløg og agurker. Og så har vi faktisk også vores egen pølsemager, så kvaliteten er i orden. Den kan man blandt andet smage i Rundforbi-hallen, hvor vi har lavet en Søllerød Gold Diggers hotdog, lyder det fra Jan Pedersen.

Han er oprindeligt uddannet købmand, har været brandmand og er også uddannet socialpædagog. Derudover har han lavet mad siden 1998.

Udover caféerne vil det nye forpagterpar også tilbyde grill-dage, og en ny isbod er også sat op bag Birkerød Idrætscenter.

Store planer forude Dunja Nordentoft er også uddannet socialpædagog. Derudover har hun været køkkenassistent og tjener i mange år.

- Vi har store planer for vores nye caféer. Udover vores daglige virke vil vi også tilbyde mad og drikke til arrangementer, foredrag, møder, selskaber og receptioner. Hver dag vil vi have et frokosttilbud. Vores følgere på »@caferudersdal« på Instagram vil være med til at bestemme, hvad retten skal være hver onsdag. Og fordi vi har en vis volumen, så kan vi også tilbyde priser, som vi håber vil appellere til gymnasie-eleverne som alternativ til McDonalds, siger Dunja Nordentoft med et smil.

Parrets datter, der går på Sportsefterskolen Sjælsølund (SES) ved Hørsholm, har selv eksperimenteret og skabt en energi-bar, hun kalder »Emerlygibar«. Den er primært skabt på bananer og er uden tilsætningsstoffer og vil selvfølgelig også være til salg ved idrætscentrene.

Corona-tilbageslag - Det har selvfølgelig været et tilbageslag med corona-restriktionerne, så vi tripper efter at komme rigtigt i gang, selvom vi allerede har haft fin succes med take-away. Oprindeligt startede vi virksomheden »Grillcateren.dk« i 2017, hvor vi har taget rundt til rejsegilder, private arrangementer m.m. Den virksomhed er vokset i takt med travlheden, men vi manglede et fast køkken og en fast base. Den har vi fået nu her ved Birkerød Idrætscenter, hvor vi er blevet taget virkelig flot imod af det øvrige personale hernede, understreger Jan Pedersen.

Hustruen supplerer:

- Vi har omdøbt caféerne til Café Rudersdal. Meningen er, at stederne ikke kun skal være for idrætsfolket omkring idrætscentrene. Det skal være steder, hvor man har lyst til at komme og hygge, slappe af og nyde lidt mad, vores fantastiske iskaffe, en is eller andet. Vi har planer om at ombygge caféområdet, og vi har også planer om at udnytte pladsen bag idrætscentret ud mod boldbanerne. Som du nok kan høre, står vores idéer i kø. Nu skal vi bare i gang. Sådan rigtigt.

Udover forpagterne har caféerne foreløbigt seks hjælpere. Interesserede kan læse mere om menuerne og koncepterne på hjemmesiden: http://caferudersdal.dk/

Privat bor parret i Kirke Hyllinge ved Roskilde.

