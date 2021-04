Nyåbnet café særligt hårdt ramt: Nu slår den dørene op igen

- Her til foråret vil der komme dejlig kølig østrigsk hvidvin, øl samt lette salater på menukortet. Vi glæder os til at vi lige om lidt og igen må byde gæster indenfor i vores hyggelige dagligstue og for første gang i caféens historie åbner vi »havelågen« til vores udeservering på gågaden: Willkommen im Schanigarten, som Alexandra vil sige det, lyder det med et smil fra Lærke.