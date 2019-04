Se billedserie Rudersdal er i gang med at skabe en organisation, hvor medarbejderne styrkes og sættes mere fri til at løse opgave sammen med borgerne.

Send til din ven. X Artiklen: Ny struktur sætter borgerne i centrum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny struktur sætter borgerne i centrum

Rudersdal - 15. april 2019 kl. 06:03 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. januar i år var startskuddet til en strukturændring i Rudersdal Kommune på ældre- og socialområdet. Meningen med ændringen er at skærpe fokus på borgerens behov, sætter ledere og medarbejdere »fri« til kunne at skabe bedre og mere sammenhængende og helhedsorienterede løsninger sammen med borgeren.

Det fortæller Rudersdals borgmester, Jens Ive (V) til Frederiksborg Amts Avis mandag.

- En vigtig forandring er i gang i ældre- og socialområdet i Rudersdal. Det handler om at skabe en bedre sammenhæng for borgeren, som skal mødes af en koordineret indsats og kun behøver at henvende sig ét sted, uanset hvilket behov man som ældre eller sårbar borger kan have, forklarer borgmesteren.

Det første skridt blev taget 1. januar i år, hvor de to forvaltningsområder blev lagt sammen, så der nu kun er ét voksenområde med én fælles myndighedsafdeling, der tager i mod borgerne og i en koordineret indsats visiterer til kommunens tilbud. Og ikke som før et ældreområde og et socialområde med hver deres myndighedsafdeling og visitationspraksis.

Samtidig blev fem plejecentre og to botilbud sat fri i en to-årig forsøgsperiode. Det vil konkret sige, at to ledelseslag er skåret væk, og at de syv centre står i deres egen ledelse med reference til direktionen i Rudersdal Kommune.

Til det siger Jens Ive:

- Vi står allerede på et rigtigt godt fundament med syv velfungerende centre. Frisættelsen er et forsøg på at skabe en mere smidig organisation med mere sammenhængskraft på tværs. En organisation, hvor vi styrker og sætter medarbejderne fri til at løse opgaven sammen med borgerne. Vi har højnet den ledelsesmæssige frihed, fordi det på den måde er nemmere og hurtigere at iværksætte det, borgeren har brug for. Når medarbejdere og ledere selv har indflydelse og kan tage beslutningerne om behov lige her og nu tæt sammen med borgeren, så er vi nået langt.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag