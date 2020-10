Rudersdal Kommunes ny biblioteksstrategi "Fælles om biblioteket" er nu endeligt godkendt. Pressefoto: Rudersdal Kommune

Ny strategi skal forny og udvikle Rudersdals biblioteker

Rudersdal Kommunes ny biblioteksstrategi skal udvikle og forny bibliotekerne. Der skal være et skarpere fokus på fem udvalgte strategiske spor

16. oktober 2020

I sidste uge satte Kultur- og Fritidsudvalget punktum for et langt arbejde og godkendte Rudersdal Kommunes ny bibliotekstrategi.

"Fælles om Biblioteker" er overskriften, og formålet er "at udvikle og forny Rudersdals Biblioteker, så disse også i fremtiden er et relevant, motivernde og attraktivt tilbud for kommunens borgere."

Arbejdet for at opnå dette er for længst gået i gang, oplyser bibliotekschef i Rudersdal, Maria Nielsen Westbrook:

"Det er ikke sådan, at biblioteket bliver helt anderledes. Vi har jo godt vidst, hvilke temaer, som vi har diskuteret med politikerne, og hvad deres ønsker og forventninger har været, og det vi har lavet indtil nu peger jo frem mod den strategi, som nu er blevet vedtaget. Så det er ikke sådan, at man ikke kan genkende biblioteket 1. januar. Det bliver en videreudvikling og en skærpelse af vores biblioteker," siger hun.

Fem strategiske spor Den ny strategi tager udgangspunkt i fem spor:

1. biblioteket som litteratur og videnshus, 2. Børn og læsning, 3. demokrati og fællesskaber, 4. "Det fjerde bibliotek," som handler om at komme ud til borgere i alle kommunens ti byområder og ikke blot de tre, hvor de fysiske biblioteker ligger og 5. bibliotekets rolle i byrum og byudvikling.

Disse "spor" vil bibliotekerne vil være udgangspunktet for arbejdet med at forny bibliotekerne.

"Der er flere strategiske spor, og vi må jo prioritere vores indsats. Noget af det, som vi ved er en vigtig dagsorden både for Kultur- og Fritidsudvalget, men også nationalt er børns læsning. Og det er helt sikkert et område, som vi kommer til at opprioritere. Vi er allerede i gang med en massiv kompetenceudvikling af vores børnebibliotekarer, så de har den nyeste viden og forskning omkring børns læsning og læseudvikling," siger Maria Nielsen Westbrook og fortsætter:

"Der er et klart skærpet fokus, og så skærper vi også indsatsen i forhold til at skabe lokale samarbejder og fællesskab, og så skal vi have biblioteket ud af de fysiske rammer. Vi kommer fremover til at være mere opsøgende, og vi skal blandt andet finde ud af, hvordan vi bliver mere bibliotek for dem, som ikke kommer på biblioteket," siger hun.

Skærpet fokus Med udgangspunkt i den ny strategi vil bibliotekerne også blive mere fokuserede på deres tilbud.

"Man kan forvente, at der bliver mindre af det, som der er andre aktører som tilbyder. Noget af det vi ser på, er hvad biblioteket særskilt kan. Det er derfor, vi for eksempel på børneområdet bruger børnebibliotekarens kompetencer til at lave bogcafeer og litteraturanbefalinger til forældrene, og så laver vi måske lidt færre kulturelle aktiviteter, så det vi laver handler om læsning," siger Maria Nielsen Westbrook og fortsætter:

"Og så kigger vi selvfølgelig på organisation og drift og se på, hvor vi kan hente tid og optimere nogle arbejdsprocesser. Men jeg synes ikke, vi lukker noget ned, vi skærper nogle af de tilbud vi har og gør dem skarpere i forhold til indholdet," siger bibliotekschefen.

Biblioteker og tilbud Bibliotekerne skal i det hele taget fylde endnu mere som bærende kulturinstitution. Og det betyder blandt andet, at man vil arbejde på, at aktiviteterne ikke bare skal foregå på kommunens - indtil man måske får etableret et bibliotekstilbud i Vedbæk - tre fysiske placeringer.

Man er for eksempel allerede i gang med at skabe tilbud digitalt.

"Vi prøver nye formater af, som understøtter fællesskaber digitalt, og vi har jo her i coronatiden, for eksempel lavet "Biblioteket live," hvor vi laver livestreaminger af forfatterinterviews. Der sender vi interviewet ud via vores facebookkanal undervejs og efterfølgende lægger vi interviewet ud på vores hjemmeside. Det vil sige, at der er flere, som får gavn af de her interviews, end der fysisk ville kunne være på biblioteket," fortæller hun.

Og så er der også planer om at være mere til stede rundt i kommunen.

"Vi har jo det strategiske tema, som hedder "det fjerde bibliotek." Det betyder helt konkret, at man kommer til at møde biblioteksansatte ude i byen noget oftere. Vi har været ude i løbet af sommeren blandt andet, når de er arrangementer som Vedbæk Rundt og lignende. Men vi kommer også til at være til stede ude i kommunens ti bysamfund, når vi udgiver programmer, sådan at man kan møde os ved købmanden i Trørød eller oppe på Nærumvænge Torv, eller hvor det nu kan være," siger Maria Nielsen Westbrook og fortsætter:

"I forbindelse med det fjerde bibliotek kommer vi også til, i samarbejde med dagtilbudsområdet, at prøve at kigge på at etablere nogle børnehusbiblioteker, som handler om simpelthen at gøre noget litteratur tilgængeligt, som forældre kan tage med hjem, når de henter deres børn i daginstitutionerne. Det starter vi med i Vedbæk for at kompensere for den ændring, som er sket på bibliotekstilbuddet i Vedbæk. Og hvis det bliver en succes, vil vi prøve at etablere det flere forskellige steder, der hvor man typisk har længst til et fysisk bibliotek," siger bibliotekschefen.

Man kan læse meget mere om den ny strategi på Rudersdal Bibliotekers hjemmeside.