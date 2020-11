Ann Sofie Orth er spidskandidat - og dermed også borgmesterkandidat - for Det Konservative Folkeparti ved næste års kommunalvalg. Ann Sofie Orth har i 10 år været formand for den konservative vælgerforening i Rudersdal, og hun har tidligere siddet i Søllerød Kommunalbestyrelse.Foto: Pernille Ringsing Foto: Pernille Ringsing

Send til din ven. X Artiklen: Ny spidskandidat: Vi skal være ambitiøse og have høje forventninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny spidskandidat: Vi skal være ambitiøse og have høje forventninger

Rudersdal - 17. november 2020 kl. 19:43 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

52-årige Ann Sofie Orth, der de seneste 10 år har været formand for den konservative vælgerforening i Rudersdal, er partiets spidskandidat til næste års kommunalvalg.

Hun har tidligere siddet i Søllerød Kommunalbestyrelse mellem 1998 og 2007.

- Jeg er klar til at træde ind på banen og igen påtage mig et politisk ansvar, for det er jo enormt nemt at stå på sidelinjen og være mandagstræner, siger Ann Sofie Orth.

Ann Sofie Orths ambition handler på partiets vegne om at gå frem fra de fire mandater, som partiet fik ved valget i 2017.

Sidenhen har Elisabeth Ildal skiftet Liberal Alliance ud med Det Konservative Folkeparti, hvorfor partiet nu har fem medlemmer i kommunalbestyrelsen. Ann Sofie Orth mener, at mandatfremgangen er et realistisk håb.

- Vi oplever medvind i øjeblikket, hvor vi får mange nye medlemmer, og når vi taler med mennesker på gaden, oplever vi stor opbakning og en positiv stemning omkring Det Konservative Folkeparti, siger Ann Sofie Orth.

Men også på kommunens vegne har hun ambitioner, og det mener hun er ganske naturligt, når man befinder sig en kommune som Rudersdal.

- Det handler om at have nogle ambitioner på vores lokalsamfunds og kommunens vegne, og vi bor et sted, hvor vi har det bedste udgangspunkt for at have de ambitioner, siger Ann Sofie Orth, der forstætter:

- Vores børn får et privilegeret afsæt i livet, de ældre lever længe, her er høje indtægter, og der er kort til både grønt og blåt, og derfor kan vi altså godt tillade os at have høje forventninger til hinanden, og det vi møder.

Ann Sofie Orth mener blandt andet, at man i Rudersdal godt kan tillade sig at have høje forventninger til folkeskolen - måske også højere end i dag.

- Vi har børn, der kommer med et meget fint afsæt - måske det mest privilegerede i hele landet - og derfor skal vi også turde have ambitioner om at overperforme på skoleområdet, siger Ann Sofie Orth, der også vil have »langt stærkere fokus« på flere gode leveår hos de ældre.

- Der sker noget med mennesker, når man bliver afhængig af andre menneskers hjælp, og jeg synes, at vi skal have fokus på flere leveår med selvbestemmelse i højsædet. I kommunen betaler vi 4,6 milliarder kroner i skatter og grundskyld, og en masse af de penge går til udligningen. Synes jeg det er retfærdigt? Nej. Men det skal bare ikke være en undskyldning for ikke at være ambitiøs, siger Ann Sofie Orth.

Ann Sofie Orth er cand.jur. og arbejder til dagligt i Danske Fysioterapeuter. Hun bor i Gl. Holte med sin mand Flemming, med hvem hun har en voksen datter.