Ny skolestruktur et skridt nærmere

Otte skoler skal blive til fire. Skolerne nedlægges hver især som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse. Det skal ske med virkning fra 1. august 2020. Derudover ændres Ny Holte Skole og Skovlyskolens skoledistrikt. Sådan lød indstillingen i korte træk fra Børne- og Skoleudvalget til en ny skolestruktur, og den indstilling godkendte et flertal i Økonomiudvalget onsdag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

