Ny roman om livet i jysk bibelbælte er inspireret af forfatterens egen opvækst

Karen Borg-Hansen har gennem flere år opbygget et karakterunivers gennem sin skivegruppe, som mødes og giver hinanden feedback. I dag står hun med en færdig roman, der handler om livet i et kristent miljø i Vestjylland.

- Jeg er fra sådan et relativt lille samfund mellem Vejle og Varde, og nogle af de ting, der kendetegner det samfund - eller i hvert fald gjorde dengang - er religion. Nogle steder langt vest på kan måden, man er kristen på, være et stridspunkt i lokalsamfundet, siger Karen Borg-Hansen.

Her ernærer hun sig som svømmelærer og møder den jævnaldrende Kristian, der er vendt tilbage til sin barndomsby efter i en årrække at have arbejdet som ingeniør i Grønland – også for at være tæt på sin gamle far.