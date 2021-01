Ny rektor måtte byde virtuelt velkommen

"2020 var et hårdt år for os allesammen, og jeg tror, vi allesammen har store forventninger til 2021. Lad os sammen gøre, hvad vi kan for at indfri dem. Tilbage er kun at sige: Godt nytår allesammen. Det bliver et rigtigt godt år. Jeg glæder mig til at møde jer allesammen. Vi ses BG!," lød det fra den ny rektor på den tomme skole.