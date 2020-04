Birkepollensæsonen er skudt i gang i Nordsjælland og hovedstadsområdet. Nyt redskab, der samler pollental, logbog, allergitest og gode råd om medicin og behandling ét sted, skal hjælpe allergikere med at få kontrol over deres pollenallergi. Det anslås, at over 100.000 mennesker i Nordsjælland og hovedstadsområdet lider af allergi overfor træpollen. Foto: ALK.dk Foto: PeopleImages

Send til din ven. X Artiklen: Ny prisvindende app hjælper med at holde styr på allergien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny prisvindende app hjælper med at holde styr på allergien

Rudersdal - 14. april 2020 kl. 09:23 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Løbende næse, kløende øjne, stribevis af nys og dårlig nattesøvn. Er man en af de over 100.000 træpollenallergikere i Nordsjælland og hovedstadsområdet, så kender man alt til disse symptomer, der forstærkes i netop disse dage og uger, hvor birketræerne blomstrer og luften er fuld af pollen. Men nu er der hjælp at hente med en ny allergi app. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den danske allergivirksomhed ALK, med hovedkvarter i DTU Science Park i Rudersdal, står klar med en brugervenlig og personaliseret app, der blandt andet indeholder pollental, logbog, allergitest og gode råd om medicin og behandling af allergi. Den nye app hedder Klarify.

- Klarify giver dig besked om pollental og luftforurening i dit lokalområde, og med app'en kan du logge, hvor påvirket du er af dine symptomer og se sammenhængen mellem symptomer og pollental. Der er også en pollenudsigt-funktion, så man kan nå at tage den rigtige medicin og hele tiden være klar over, hvornår der er tale om allergisymptomer, og hvornår der er tale om forkølelse eller noget andet, siger Louise Kristine Hjernøe, chef for digitale projekter hos ALK.

Jo bedre app'en kender brugeren, jo mere personlig og brugbar bliver informationen. App'en benytter geo-styring, så man automatisk får polleninformation fra den nærmeste målestation fremfor et gennemsnitligt pollental. Og ved at logge, hvordan man har det, tilpasser appen sig og forudser, hvordan man sandsynligvis vil blive påvirket, uanset hvor i landet man befinder sig.

Hentet 200.000 gange

Klarify har vundet adskillige internationale priser for sit brugervenlige design, der skal gøre det lettere for pollenallergikere at følge med i pollensæsonen og træffe de rigtige forholdsregler. Og så er den blevet downloadet over 200.000 gange i Tyskland og Storbritannien, hvor den har været tilgængelig i snart to år.

- Vi er rigtig glade for, at app'en nu bliver tilgængelig i Danmark, så folk med pollenallergi herhjemme også får de bedst mulige redskaber i kampen mod allergi. Med den nye app kan du gøre noget ved din allergi, og uanset om dine symptomer er milde eller moderat-svære, så kan du finde relevant viden og hjælp, siger Louise Kristine Hjernøe.

For mange betyder symptomerne, at livskvaliteten er nedsat og allergien har negativ indflydelse på den daglige funktion på arbejdspladsen, i skolen og på øvrige aktiviteter. Men sådan behøver det ikke at være.

- I app'en kan du læse om, hvordan du bliver testet for allergi, og hvilke behandlingsmuligheder du har. Har du symptomer, selvom du tager symptomdæmpende medicin, bør du tale med din læge om justering af din behandling eller muligheden for allergivaccination.

Man kan hente app'en i App Store eller på Google Play - og så er den gratis.