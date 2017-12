Se billedserie Kirstine Flarup Tofthøj (R) er en travl kvinde, men i hjemmet i Holte forsøger hun at sætte tempoet ned med sine to døtre og manden Anders. Foto: Allan Nørregaard

Ny politiker sænker hastigheden med honningkager

Rudersdal - 20. december 2017 kl. 06:14 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udenfor hjemmets fire vægge i Holte er hurtigzonen. I den zone er Kirstine Flarup Tofthøj chefkonsulent i Dansk Industri, og det er også i den zone, hun efter nytår skal være kommunalpolitiker for De Radikale i Rudersdal Kommune.

Indenfor hjemmets fire vægge er til gengæld langsom-zonen. Det er her, familien Flarup Tofthøj sætter tempoet ned, og Kirstine Flarup Tofthøj gør det gerne ved at gå i køkkenet.

- Når jeg ikke er mor, politiker eller konsulent, går jeg meget gerne i køkkenet, siger Kirstine Flarup Tofthøj onsdag i Frederiksborg Amts Avis.

Det er dog en sandhed med en enkelt modifikation, idet Kirstine Flarup Tofthøj »allerhelst har sine børn med«, hvorfor mor-rollen altså også udfoldes i køkkenet. Her laver hun og døtrene, Astrid og Klara, blandt andet honningkager, hvilket er en langsommelig proces, da dejen gerne skal stå mindst en måned, før den kan bruges.

- Honningkager handler meget om processen, og det særlige ved den proces er, at den er meget lang. Det tager utrolig lang tid, og det er ikke noget, jeg gør mig så meget i i mit liv, hvor mange ting skal gå meget hurtigt, siger Kirstine Flarup Tofthøj, der går ned i tid på sit arbejde for blandt andet at få tid til sit nye liv som kommunalpolitiker.

Oprindeligt kommer Kirstine Flarup Tofthøj og hendes mand, Anders Flarup Tofthøj, fra Odense, hvor de har kendt hinanden siden folkeskolen. Sidenhen blev de kærester og flyttede sammen i København, hvor de boede i otte år, indtil de i 2013 flyttede til Rudersdal Kommune.

Og hvorfor gjorde de så det? - Det var udslagsgivende for os, at vi følte os rimelig sikre på, at vi kunne få vores børn i en velfungerende skole, men også for at være tættere på naturen, samtidig med at vi er tæt på København, siger Kirstine Flarup Tofthøj.

Og der berører man så også en del af forklaringen på, hvorfor Kirstine Flarup Tofthøj nu kan kalde sig selv kommunalpolitiker.

- Mit lokalpolitiske engagement, og det, der i sidste ende ledte til, at jeg stillede op, startede sidste år, da kommunen desværre var nødt til at lave meget store besparelser på børneområdet. Det var udslagsgivende. Jeg håber, at vi kan gøre en forskel på børneområdet i både børneinstitutioner og i skoler, som jo har været hårdt prøvet, og jeg drømmer blandt andet om bedre normeringer i institutionerne, siger Kirstine Flarup Tofthøj.

