Ny ny mand i spidsen for LA

"Det er ganske udramatisk. Simon er jo bare blevet forfremmet på sit arbejde, at han arbejder så meget, at han ikke kan påtage sig rollen som spidskandidat. Men han stiller stadig op for os, og vi har kontakt på dagligt plan," siger Liberal Alliances ny ny spidskandidat i Rudersdal.

"Jeg kunne mærke, at jeg fik lyst til at involvere mig i lokalpolitik i forbindelse med den administrative sammenlægning af skolerne. Jeg har selv to piger, den yngste på Høsterkøb Skole, og den ældste på Sjælsøskolen, som begge blev ramt af det her," siger Lars Holmqvist og fortsætter:

"Jeg synes, der er flere eksempler på, at der hersker en kultur, der viser, at man ikke har respekt for, at fagpersonalet og i øvrigt også borgernes oplevelser af de rigtige. For eksempel, når man presser pædagogiske koncepter som "Synlig Læring" og bruger millioner af kroner på at indkøbe iPads samtidig med, at man sparer på skoleledelsen. Kommunen skal være til for borgernes skyld og ikke omvendt," siger Lars Holmqvist.