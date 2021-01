Ny nabo var tricktyv

En kvinde tiltvang sig fredag eftermiddag adgang til en villa i Vedbæk, hvor hun stjal beboerens opmærksomhed, mens kvindens medsammensvorne gik ind i villaen og stjal kontanter og et armbåndsur. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Hun ville gerne have noget vand, fordi hendes eget vand var i udu. Mens hun talte, maste hun sig selv indenfor, selvom villaens beboer bad hende om at gå.

De to endte ude i køkkenet, hvor beboeren gav kvinden en flaske vand. Imens de to var i køkkenet, gik en medgerningsmand ind og stjal altså kontanter og et armbåndsur fra beboeren taske.