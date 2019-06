Anja Olsen ser især frem til at være med til at udvikle et nyt museum i Vedbæk. Det skal huse Vedbækfundene, der er 7000 år gamle skeletter fundet ved den gamle Vebækfjord. De ligger i dag til udstilling på Gl. Holtegaard. Foto: Camilla Sørensen

Ny museumschef vil flytte historien ud af museet

Rudersdal - 17. juni 2019 kl. 06:10

- Man behøver ikke at gå på museum for at forstå historien og virkeligheden. Man kan skabe oplevelser uden for museet, der kan give samme indsigt, fortæller Anja Olsen i Frederiksborg Amts Avis.

Hun er 47 år, bosat på Frederiksberg, og siden første maj i år har hun været museumschef for Rudersdal Museer, der omfatter de tre afdelinger Mothsgården, Vedbækfundene og Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune.

Hun har mange visioner for fremtidens Rudersdal Museer. Blandt andet vil hun lade lokalhistorien fylde mere i byrummet, end den allerede gør. Det skal give borgere muligheden for at stoppe op på gåturen og fordybe sig i historien, som den har udspillet sig lige netop det sted. Desuden giver det anledning til at fortælle mere om kommunens historie, end der er plads til på museet, ligesom museumschefen mener, at det skaber en god forbindelse mellem museet og hverdagslivet i Rudersdal Kommune.

- Jeg ser gode muligheder for, at Mothsgården kan vokse ud i virkeligheden og byrummet. For eksempel har vi et byhorn hængende, og dets historie kunne fortælles ved at markere, hvor den er brugt i de gamle bystævner. Det handler om at trække historien ud af museet og gøre den aktuel i andre sammenhænge, siger Anja Olsen, der forestiller sig, at man ved hjælp af apps og skilte i byrummet kan give de nysgerrige nye lokalhistoriske oplevelser på deres ture rundt i kommunen.

Anja Olsen var ikke i tvivl om, at hun skulle til Rudersdal Kommune og være museumschef for det lokalhistoriske museum. Det var især én opgave og kommende udfordring, der gjorde stillingsopslaget særligt interessant for den nye museumschef. I løbet af de kommende år skal Anja Olsen bygge et nyt museum i Vedbæk, der skal huse og formidle historien om de 7000 år gamle skeletter, der også kaldes Vedbækfundene. De ligger i dag til udstilling på Gl. Holtegaard, og med flytningen til Vedbæk kommer de tættere på stedet, hvor de er fundet.

- Det er en vigtig fortælling i Danmarks historie, og jeg synes, der er rigtig spændende at være med til at udvikle det nye museum og formidle historien, fortæller hun. Flytningen giver også anledning til endnu engang at gøre skeletterne til genstande for undersøgelser, der skal gøre os klogere på livet tilbage i Jægerstenalderen.

