'Fars Legestue' åbner 24. august på Hovedbiblioteket i Birkerød. Pressefoto

Ny legestue for børn og fædre i Rudersdal

Nyt tilbud til fædre der gerne vil være sammen med andre fædre og deres børn

Rudersdal - 23. august 2021 kl. 10:33 Kontakt redaktionen

Nu sker det. 'Fars Legestue' åbner 24. august på Hovedbiblioteket i Birkerød. Her kan fædre og børn hver tirsdag fra 11 til 14 tilbringe tid sammen i omgivelser, der indbyder til leg og fællesskab med andre fædre, som er på barsel, eller som blot har valgt at bruge en dag sammen med deres børn.

"Der vil være kaffe på kanden, hyggelig stemning og en dedikeret medarbejder, som byder fædre og børn velkommen, når Fars Legestue åbner på Hovedbiblioteket i Birkerød," skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Ideen bag tilbuddet er at give fædre mulighed for at tilbringe kvalitetstid med deres børn i alderen nul til fem år og møde andre fædre og deres børn, som bor i nærheden. Det kræver ingen tilmelding at deltage i 'Fars Legestue', og man kan komme og gå, som det passer ind i ens dag.

"Når den øremærkede barsel træder i kraft i Danmark indenfor de kommende år, vil man forventeligt se flere fædre, der vælger at tage barsel og prioritere tid og nærvær i barnets første leveår. Det vil Rudersdal Kommune gerne imødekomme og være med til at bakke op om, da man ved, hvor stor betydning det har, at far og barn får en god relation helt fra starten," skriver Rudersdal Kommune.

Fars Legestue i Rudersdal bliver åbnet i samarbejde med 'Forum for Mænds Sundhed', der har projektet 'Far for Livet', støttet af Nordea-Fonden. Sekretariatschefen Mie Møller Nielsen siger:

"Vi er utrolig glade for, at Rudersdal Kommune vil være med til at skabe de gode rammer for fædre og børn, som vi af erfaring ved, at mænd ikke rigtigt ved, hvor de finder. Derfor er 'Fars Legestue' et rigtigt godt koncept til at invitere fædre og deres børn indenfor med mulighed for at møde andre fædre i samme situation."

At sætte ekstra fokus på fædre falder også godt i tråd med det arbejde, som kommunens Sundhedstjeneste i forvejen gør. Den har blandt andet to far-ambassadører blandt sine sundhedsplejersker. Ambassadørerne arbejder for at skabe rammer for, at fædrene inddrages endnu mere i deres arbejde.

"Vi glæder os til at byde fædre og deres børn velkommen i vores nye 'Fars Legestue' og håber legestuen med tiden vil vokse, så mange fædre vil få gavn af den," siger chefen for Sundhedstjenesten Annette Nordgaard. Jk