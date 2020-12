Lad være med at fodre svaner og andre fugle i Rudersdals søer. Foto: Adobe Stock

Ny kampagne skal stoppe fodring af fugle

Det kan være hyggeligt og fristende i disse tider, hvor omstændighederne igen får mange af os til at gå lange ture i naturen, men vi må ikke. Fodre fuglene i kommunens søer altså, for det medfører en række uheldige miljøkonsekvenser.

Derfor søsætter Rudersdal Kommune snart en oplysningskampagne med formål at reducere folkefodring ved i alt 11 søer i kommunen i denne vinger.

Kampagnen skal gennemføres ved, at der i udvalgte søer opsættes skilte med en kort informativ tekst om, at fodring bør undgås. Skiltene forsynes med en QR-kode, der leder til et opslag på kommunens hjemmeside, hvor der mere udførligt forklares om de uheldige konsekvenser af fodringen. Kampagnen omfatter også opslag på kommunens Facebook-profil.