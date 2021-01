Ny borgerrådgiver vækker glæde - og en smule skepsis

Mona Madsen fra Lokallisten har i flere år været fortaler for en borgerrådgiver, så at Rudersdal Kommunen nu får en sådan rådgiver vækker hendes glæde - omend hun også drysser en lille smule malurt i bægeret.

Rudersdal - 14. januar 2021 kl. 10:25 Af Joram G. Menzer

I Lokallisten har man i flere år talt varmt for en borgerrådgiver i kommunen. Derfor vækker kommunens pilotprojekt med netop en sådan borgerrådgiver glæde hos listens Mona Madsen, der dog også er en smule skeptisk.

- Vi er først og fremmest selvfølgelig meget glade, men vi er også spændte på, hvordan det kommer til at fungere, for vi havde gerne set, at det var en funktion, der var mere løsrevet fra den daglige forvaltning, siger Mona Madsen.

Bekymringen kan ifølge Mona Madsen være, at der kommer et uudtalt pres fra kommunens medarbejdere på borgerrådgiveren, som betyder, at denne kan have svært ved at være fuldstændig nøgtern i at guide borgerne.

- Det bliver sandsynligvis ikke noget problem, men i den ideelle verden havde borgerrådgiveren været en mere uafhængig instans, siger Mona Madsen, der understreger, at hun først og fremmest har fokus på, at det er positivt, at der nu er lavet et pilotprojekt med en borgerrådgiver.

- Det kan være meget svært for borgere at finde ud af, hvordan en kommune fungerer. Hvor går man hen, hvis man har brug for hjælp, og hvor går man hen, hvis man føler, at man ikke får den rette hjælp? Borgerrådgiveren kan pege en i den rigtige retning, hvis man ikke får ordentlig hjælp, og kommuner kan jo være tilbøjelige til at vælge besparende løsninger, som ikke nødvendigvis er til borgernes fordel, siger Mona Madsen.