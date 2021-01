Rudersdal Kommune opretter som et pilotprojekt en borgerrådgiverfunktion. Borgemester Jens Ive (V) glæder sig over projektet. Hos Lokallistens Mona Madsen, der i flere år har været fortaler for en borgerrådgiver, vækker projektet også glæde - og en smule skepsis. Pressefoto

Ny borgerrådgiver skal hjælpe borgerne i mødet med kommunen

Formålet med projektet er blandt andet at understøtte en god forvaltningskultur og sikre borgernes retssikkerhed i den kommunale forvaltning. Borgerrådgivningen skal medvirke til, at erfaringer fra dialogen med borgerne bliver til læring for kommunens sagsbehandlere. Formålet er blandt andet at øge borgerinddragelsen og at skabe veje til at styrke retssikkerheden for borgerne ved blandt andet at kaste lys over misforståelser, dårlig kommunikation og uklare beslutningsgange.