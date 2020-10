Rudersdals borgmester Jens Ive (V) er godt tilfreds med, at alle partier i kommunalbestyrelsen - bortset fra Enhedslisten - er blevet enige om kommunens økonomiske rammer for de kommende år. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nu stiger skatten: Bred opbakning til nyt budget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu stiger skatten: Bred opbakning til nyt budget

Rudersdal - 02. oktober 2020 kl. 06:06 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

22 ud af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer er blevet enige om Rudersdal Kommunes »husholdningsbudget« for de kommende år. Politikerne er blevet enige om at investere betydeligt i børn, unge og idræt. Der tages også initiativer til at udvikle seniorboligfællesskaber, der afsættes midler til en aktiv miljø- og klimaindsats, og der introduceres et nyt initiativ for at styrke det direkte demokrati. Bag aftalen står Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Lokallisten og Radikale Venstre.

- Budgetaftalen ligger i forlængelse af den aftale, der blev indgået allerede i august, der havde til formål at opnå Social- og Indenrigsministeriets godkendelse af den planlagte skattestigning på cirka 50 millioner kroner årligt. Skattereguleringen vil over de kommende fire år indbringe samlet 200 millioner kroner, som sammen med allerede afsatte midler på 150 millioner kroner vil blive anvendt direkte til kommunens børn, unge og idræt, fortæller Rudersdals borgmester, Jens Ive (V).

Klarhed om udligning Ifølge en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune betyder den indgåede aftale på Christiansborg om kommunal udligning tidligere på året, at der er sikkerhed for kommunens udgifter til udligning og tilskud i de kommende år, og det glæder borgmesteren:

- Først og fremmest glæder jeg mig over, at der for første gang i kommunens historie er skabt klarhed om kommunens samlede udgifter til kommunal udligning. Vi har i medfør af reformen valgt at hæve skatten med 0,29 procentpoint, fordi det ganske undtagelsesvist er muligt for os at bruge midlerne direkte til at forbedre rammerne for borgerne i kommune. Ikke mindst i forhold til børn, unge og idræt er det nødvendigt. En næsten enig kommunalbestyrelse har bakket op om dette og har gået konstruktivt ind i udmøntning af midlerne, lyder det fra Jens Ive.

I den forbindelse peger han på, at kommunen samtidig har fået en reel mulighed for gennem regulering af kommuneskatten at tilvejebringe tilstrækkelige midler til blandt andet at udvikle og renovere rammerne for børn og unge i Rudersdal. Ikke mindst på idrættens område er der et tydeligt behov for nyinvesteringer.

Mere demokrati Jens Ive glæder sig også over det, han kalder »et konstruktivt samarbejde gennem hele processen«. Udover investeringerne på børne-, unge- og idræts-området lægger den nye budgetaftale også op til en styrkelse af det lokale demokrati. Som en del af aftalen er det nemlig besluttet, at kommunens borgere skal inddrages som »værdifulde sparringpartnere og en attraktiv ressource«, når der skal findes nye veje og alternative løsninger.

- Budgetpartierne ønsker at styrke dialogen mellem borgerne og det politiske niveau. Vi ønsker særligt fokus på dialogen med kommunens unge. Budgetpartierne er blevet enige om at afsætte 200.000 kroner i 2021 til at understøtte initiativet, som vi så vil evaluere sidst på året, oplyser Jens Ive i pressemeddelelsen fra kommunen.

Et af midlerne til en styrket borgerdialog vil være åbne »dialog-rum«, hvor borgergrupper kan forpligtige kommunalbestyrelsen til at indgå i dialogen og bidrage til at kvalificere det pågældende emne. Ifølge budgetaftalen vil grupper af stemmeberettigede borgere i fællesskab forsøgsvis kunne åbne for »dialog-rum« med kommunalbestyrelsens medlemmer, hvis mindst to hundrede stemmeberettigede borgere i Rudersdal Kommune ønsker det. Er man mellem 15 og 20 år kræver det til gengæld »kun« 30 unge, for at kunne rejse et tema overfor kommunalbestyrelsen.