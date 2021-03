Regine Liljengren har netop åbnet ejendomsmæglerforretning under eget navn. Det er en mangeårig drøm, som nu er gået i opfyldelse. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Nu står Regines eget navn på facaden

Regine Liljengren er gået solo, og nu har hun fødderne under eget bord og sit eget navn på facaden på mæglerforretningen i Nærum

Rudersdal - 06. marts 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Regine Liljengren og hendes medarbejdere holder stadig til på Nærumvænge Torv, men nu er det Regine Liljengrens eget navn, der står på butiksruden indtil ejendomsmæglerforretningen.

Fra 1. marts er hun den barnefødte Nærumborger nemlig gået solo og har trådt ud af den landsdækkende kæde, som hun har været en del af siden 2017.

Og det er hun kisteglad for.

"Det har altid været en drøm at stå på helt egne ben. Siden jeg var ung pige, tilbage i folkeskolen, og gik og drømte om at være ejendomsmægler. Under mit eget navn, og det betyder nok endnu mere nu," siger Regine Liljengren, som har brugt et års opsigelse på at forberede sig til at møde kunderne i helt eget regi.

"Det er meget mere personligt, når det er mit navn, der står på facaden. For jeg kan ikke gemme mig bag noget. Jeg er jo sjette generations Nærumborger, og det betyder noget, at folk kender mig og ved, at det er Regine, der sidder heroppe på torvet."

Mere selvbestemmelse Hun har ikke dårligt at sige om den kæde, hun har været en del af, men hun har grundlæggende haft lyst til en fremtid med mere selvbestemmelse og færre kompromisser:

"Jeg følte mig måske lidt låst, for eksempel i forhold til hvilke samarbejdspartnere jeg kunne have, og jeg følte mig låst i forhold til at gøre tingene på min egen måde," siger Regine Liljengren og fortsætter:

"Det var endda en fri kæde, men jeg ville gerne lave om på meget, for jeg syntes ikke, jeg blev præsenteret på den måde, jeg helst vil præsenteres på. Jeg havde et ønske om at kunne gøre tingene, som jeg ønskede dem, uden at skulle spørge om lov til at ændre til salg-skiltene og teksten på visitkortet for eksempel. Nu er det bare mig selv, jeg skal spørge."

Verden for hendes fødder Alle kunderne er fulgt med over i hendes nye forretning, og overgangen er gået glat.

"Mine kunder mærker ikke nogen forskel, og hvis de kan, er den positiv. Deres boliger bliver set som før og annonceret, hvor de skal annonceres, og vi er er her stadig med de samme mennesker hernede på kontoret. Det er os, som det hele tiden har været, men forhåbentlig lidt mere," siger Regine Liljengren.

Hun har haft forrygende travlt med den ny identitet, og den travlhed kan så lægges oven i den travlhed, der følger med det nuværende glohede boligmarked.

Så Regine Liljengren - mæglerforretningen - har fået et fint afsæt, og Regine Liljengren - personen - glæder sig ubetinget til fremtiden.

"Jeg kan annoncere mig som jeg har lyst til, og så kan jeg brede mig, som jeg har lyst til. Mange kæder er jo underlagt, at man skal være i bestemte postnumre, og at man ikke må træde over hinandens grænser. Men nu kan jeg være der, hvor min kunde ønsker, at jeg er," siger hun og fortsætter:

"Jeg synes også, at jeg har fået et smukt logo og et pænere brand og en pænere opsætning, end før. Så jeg håber også at kunne tiltrække nogle kunder, som jeg ikke kunne før."

Og måske kommer der ikke kun til at stå "Regine Liljengren" på facaden på butikken i Nærum.

"Det ved man aldrig. Ved at gå ud af en kæde, og gøre det selv, så føler jeg jo lidt, at verden ligger for mine fødder, så jeg kan jo gøre det, jeg har behov for, når den rigtige tid er. Men det er vigtigt først og fremmest at have én rigtig god forretning. Og jeg er her, og kunderne forventer også at se mig, når det er mit navn, der står på døren."