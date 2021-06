Nu springer studenterne ud

"Det er en kæmpe glæde og meget stort at få lov til at hejse flaget med de allerførste studenter. Vi er enormt stolte af vores elever, der i den grad fortjener at få deres hue efter et helt usædvanligt skoleår," lyder det fra BG's nye rektor, som for første gang fik lov at hejse flaget sammen med den allerførste student mandag morgen.