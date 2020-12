Nu skal parkerne være mere bæredygtige

"Jeg er glad for, at vi nu har en god ramme for, hvordan vi gerne vil passe og pleje vores parker og grønne områder fremover. I denne tid, hvor arterne har det svært, er det vigtigere end nogensinde, at vi gør en stor indsats for at styrke biodiversiteten, når vi arbejder med bæredygtighed," siger Court Møller (R), formand for Miljø- og Teknikudvalget i en pressemeddelelse.