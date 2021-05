For mange smittede betyder, at Høsterkøb Sogn i Nordsjælland lukker ned.

Nu lukker sogn ned

Lige nu er der fire sogne på Sjælland, som opfylder to ud af tre kriterier for nedlukning. Det er:

Årsagen til nedlukningen af Høsterkøb Sogn er, at der den seneste uge har været 695 smittede pr. 100.000 indbyggere, samt at 4,2 procent af testede var smittede.

Nedlukningen sker dagen efter at grænserne for, hvornår et sogn skal lukkes ned blev hævet. Fremover skal positivprocenten været 3 og antallet af smittede 600 pr. 100.000 indbyggere mod tidligere 2,5 i positivprocent og 500 smittede pr. 100.000 indbyggere.

For mange smittede har fra lørdag fået Statens Serum Institut til at lukke Høsterkøb Sogn i Rudersdal kommune i Nordsjælland. Det oplyser Statens Serum Institut.

Jens Ive, der er borgmester i Rudersdal ærgrer sig over, at sognet blevet lukket ned.

- Det giver ikke så meget mening, siger han til TV 2 Lorry.

- Matematikken slår til igen. Høsterkøb Sogn er et meget lille sogn med et lille antal af borgere. Det, vi ser med denne her særlige sogneregel, er, at det er ganske små tal, som får det til at lukke ned, understreger borgmesteren.