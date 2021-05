?Jeg kan sagtens lave et godt program, og det kommer ud, så snart når retningslinjerne er blevet offentliggjort,? siger biografleder i Reprise Teatret, Mette Schramm. Foto: Pernille Borenhoff

Nu kan du slukke for hjemmebiografen

Der er masser af film at se frem til, når biograferne slår dørene op 6. maj, fortæller biografdirektør Mette Schramm, Reprisen

Rudersdal - 01. maj 2021 Af Pernille Borenhoff

Husker du fornemmelsen af at synke dybt ned i plyssæderne, og lade mørket omslutte dig, mens forventningerne stiger i takt med at reklamerne ruller hen over lærredet?

Film kan man sagtens se hjemme i stuen, og det er der virkelig mange, der har gjort de seneste måneder. Men det ændrer ikke ved, at det er en helt anden oplevelse at se film på et stort lærred. Og i selskab med andre. Er der mange, der synes.

Ifølge de nuværende genåbningsplaner, kan du fra den 6. maj godt slukke for hjemmebiografen og købe en billet til en 'rigtig' filmtur. Måske i den lokale biograf, der har stået tom meget meget længe og nu sukker efter at vise både de film, der har ligget og ventet og alle de nye, der er på vej.

"Ifølge dét, kulturministeren har udtalt, plus det, vi har set i forhold til restauranter, har vi en forventning om, at det bliver med de samme retningslinjer, som da vi lukkede ned. Nemlig med et begrænset antal personer i foyeren og i salen. Samt med coronapas," siger Mette Schramm, leder af Reprise Teatret i Holte.

Hun forventer ikke, at det bliver et problem for de ansatte, at de skal bede biografgæsterne om at vise coronapas.

"Vi havde lignende bekymringer i forbindelse med at folk skulle bære mundbind. I Reprise Teatret gjorde alle, hvad vi bad om, og vi havde ingen problemer overhovedet," siger hun.

Program i mindre bidder Mange film har ligget og samlet støv og bare ventet på, at blive vist på de store lærreder.

En af dem er den nye James Bond-film, Bond 25.

"Den er blevet flyttet fire gange. Og den skal selvfølgelig vises. Men der vil være film, der forsvinder, og ikke når at blive vist i biografen," siger Mette Schramm.

Hun har dog masser af film at byde på til den kommende sæson.

"Jeg kan sagtens lave et godt program, og det kommer ud, så snart når retningslinjerne er blevet offentliggjort," siger hun.

I stedet for at lave meget lange programmer, som det har været kutyme i Reprisen, bliver de kommende film nu offentliggjort i mindre bidder. Nemlig for de kommende tre uger, fortæller Mette Schramm.

Repriseteatret har naturligvis lidt økonomiske tab som følge af de mange måneders nedlukning.

"Vi er en kommunal institution og bliver pålagt et vist ansvar for at rette op på økonomien. Og det må vi gøre, så godt vi kan. Vi har fået kompensation og er ikke på nogen måde lukningstruede," siger Mette Schramm.