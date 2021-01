Nu kan du se, hvornår du kan forvente at få din corona-vaccine

Her har man lavet et estimat for, hvornår landets borgere kan forvente at blive vaccineret.

- Vi kan ikke give et helt præcist svar på, hvornår den enkelte kan blive tilbudt vaccination mod Covid-19, men vi har uddybet, hvordan vi har prioriteret i rækkefølgen for, hvornår man får tilbud om vaccination. Når det bliver din tur til at få tilbuddet om vaccination, får du automatisk besked enten via e-Boks, som et fysisk brev eller via din arbejdsgiver. Du skal ikke kontakte din praktiserende læge om tidspunkt for vaccination, for det kan din læge ikke svare på, siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, på styrelsens hjemmeside.

