Rudersdal - 03. november 2020 kl. 05:24 Af Lars Sandager Ramlow

Nu får idrætten et massivt løft

Idrætten i Rudersdal får de kommende år et markant og mærkbart løft. Alene de næste fire år er der allerede afsat hele 45,6 millioner kroner til at forbedre kommunens idrætsfaciliteter. Og som følge af den planlagte skattestigning vil langt flere penge over en 10-årig periode blive øremærket til samme formål. Det fortæller en glad formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S) til Frederiksborg Amts Avis:

- I dag er en rigtig god dag. Idrætsområdet har i mange år været hårdt ramt af effektiviseringer og nedskæringer, fordi Rudersdal Kommune af udefrakommende grunde har været tvunget til at spare. Gennem årene har behovet for renoveringer af vores idrætsfaciliteter derfor vokset sig stort, men det bliver der nu gjort noget ved. Det er fantastisk, lyder det fra en smilende udvalgsformand.

Rapport er et værktøj Hun forklarer, at forvaltningen på Kultur- og Fritidsudvalgets initiativ siden 2018 har lavet en gennemgribende analyse af kommunens idrætsområde. Det har resulteret i en større rapport, der lidt simpelt forklaret kortlægger, hvad der trænger til et løft, og hvornår det bør ske.

- Rapporten er et godt værktøj - også til de kommende års budgetforhandlinger. For den viser meget tydeligt, at vi står med et meget stort renoverings- og udviklingsbehov. I processen med analysen har vi løbende været i dialog med brugerne, og vi har haft et tæt samarbejde med idrætsforeningerne. Det betyder, at vi nu kan sætte gang i en række konkrete planer efter anbefalinger fra klubber og foreninger. Det har været opløftende og berigende at mærke fællesskabet og det store engagement, understreger Kristine Thrane.

I samme åndedrag påpeger hun, at alle ønsker og planer naturligvis ikke kan opfyldes på en gang.

- Alle, der dyrker en form for idræt, vil komme til at kunne mærke, at der nu investeres rigtig mange millioner på idrætsområdet. Det kommer til at berøre rigtig mange borgere - både unge og ældre samt bredde- og eliteidrætsudøvere.

Fra gymnastikforeningerne har der været et stort ønske om en bevægelseshal med bedre træningsforhold og med en fast indretning til spring. Planen er, at Søndervangshallen i Birkerød skal danne rammerne for dette, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S). Foto: Lars Sandager Ramlow

Flere konkrete planer Kristine Thrane fortsætter mere konkret:

- Vi har startet med at se på fodbold, gymnastik og tennis, og det har blandt andet udmøntet sig i, at Søndervangshallen i Birkerød får et tiltrængt ansigtsløft og samtidig bliver omdannet til en ny bevægelseshal - dedikeret til gymnastik og spring. Derudover har vi planer om en udvidelse af Rundforbi Tennishal, og vi undersøger også, hvor der eventuelt kan etableres baner til padel-tennis til både forenings- og kommercielt brug, fortæller hun.

I de kommende fire år er der også planer om markante renoveringer overalt i kommunen af omklædnings- og baderum, der vil komme nye sportsgulve, svømmehallerne vil få et løft, det samme vil salene i idrætscentrene, lydanlæg og resultattavler.

- Analysen viser både behovet, men det er også en udviklingsplan, som vi kan styre efter. Den giver os et overblik, vi ikke har haft tidligere, og det betyder, at vi kan se på renoveringer af eksisterende idrætsfaciliteter, vi kan få en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter, forklarer formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Interesserede kan læse mere om udviklingen af idrætsfaciliteterne på Rudersdal Kommunes hjemmeside på adressen: www.rudersdal.dk/temaer/idrætsfaciliteter