Med godkendelsen af den nye masterplan vil kommunen undersøge muligheden for, at Børnehuset Tudsen i Nærum kan få andre lokaler, end der hvor de hører hjemme nu. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Nu er der en plan for fremtidens dagtilbud i Rudersdal

Masterplanen er et styringsværktøj, som skal sikre en langsigtet planlægning på daginstitutionsområdet for de kommende år, og den indeholder blandt andet forslag om, en nybygning af et børnehus på Ravnsnæsvej 103a og b, det vil sige Sjælsøhallen i Birkerød.

En flytning af Gøngehuset til lokaler på Trørød Skole, en renovering af Smørhullet i Birkerød, og, som vi har skrevet tidligere om her i avisen, en en undersøgelse af muligheder for lokaler til Børnehuset Tudsen i Nærum.

Forslaget til Masterplanen er udarbejdet på baggrund af de kommende års behov for pladser på dagtilbudsområdet, behovet for renovering af bygninger samt bidrag fra forældre- og institutionsstyrelserne, der siden maj måned har haft mulighed for at arbejde med materialet.