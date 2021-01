Nu er borgerrådgiveren klar ved telefonen

"Min opgave bliver at hjælpe borgere, der er faret vild i systemet, understøtte en god forvaltningskultur og få udbredt et mindset og en metode til at inddrage borgeren bedre," sagde hun dengang.

Borgerrådgiveren vil have sit primære fokus i i myndighedsområdet indenfor de store velfærdsområder, Børn og Familie, Beskæftigelse, Social og Sundheds og Borgerservice. Og så vil hun i sit arbejde først og fremmest søge at sikre en god og konstruktiv dialog mellem borgeren og forvaltningen.

"Det er glædeligt, at vi nu får etableret en borgerrådgivningsfunktion, som forhåbentlig kan gøre en forskel for borgerne. Jeg ser frem til forløbet og glæder mig til at se resultaterne af pilotprojektet i løbet af efteråret. Kommunalbestyrelsen ser positivt på at gøre borgerrådgiverfunktionen permanent, men vi afventer naturligvis forløbet af pilotprojektet," siger Jens Ive (V) i en pressemeddelse.