Arkitektur- og Bevaringsprisen 2019 blev givet til Søllerødgårdsvej 34, Holte. Foto: Morten Nilsson

Nu belønnes det flotte byggeri igen

Borgere kan nu byde ind med kandidater til Arkitektur- og Bevaringspriserne 2021, der både hylder den nytænkende arkitektur og bevaring af værdifuld arkitektur og kulturarv i Rudersdal.

Rudersdal - 11. maj 2021

Ser du et spændende nybygget hus, når du går din aftentur?

Har en af dine genboer gennemført en smuk og respektfuld renovering af et fint gammelt hus?

Kender du et velbevaret og smukt ældre hus eller bygning, eller har du selv en ejendom, som du er særlig stolt af og gerne vil vise frem som eksempel på god arkitektur og byggeskik?

Kan du svare ja til noget af dette, så har du nu muligheden for at indstille dit yndlingsbyggeri som kandidat til Arkitektur- eller Bevaringspriserne 2021. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

To priser er nyt - Som noget nyt i år vil Rudersdal Kommune uddele to priser i stedet for én samlet pris, således at der både uddeles en Arkitekturpris og en Bevaringspris, fortæller formand for Byplanudvalget Anne Christiansen (L), der fortsætter:

- Rudersdal Kommune rummer enestående arkitektur i form af bymiljøer, bygninger og anlæg af både ældre og nyere dato. Det vil vi gerne anerkende. Med Arkitektur- og Bevaringspriserne sætter vi lys på de mange eksempler på god arkitektur, der er i kommunen, og som bidrager til at styrke arkitekturen og bygningskvaliteten.

I kriterierne for uddeling af Arkitektur- og Bevaringspriserne er der både plads til at hylde smukt og veltilpasset nybyggeri og anlæg af høj kvalitet og samtidig også sætte fokus på kvaliteterne ved bevaring af ældre bygninger. Der er i kommunen mange bevaringsværdige bygninger, som er med til at styrke og fastholde lokalområdernes særlige identitet.

- Jeg er særlig glad for, at vi nu giver mulighed for også at uddele en bevaringspris, så vi både kan præmiere nyt og gammelt. For mange borgere er det særligt vigtigt, at vi passer godt på vores bygningsarv. Men vi har også brug for, at ny dansk arkitektur kan udvikle sig, også i Rudersdal-Når det lykkes at bygge nyt med kvalitet og med stor respekt for omgivelser mv., så er der også grund til, at vi påskønner dette. På den måde er de to priser en udmøntning af Rudersdal kommunes Arkitektur- og Bevaringspolitik, og vinderne kan fungere som forbilledlige eksempler for bygherrer og borgere i kommunen, lyder det fra Anne Christiansen.

Frist 9. august 2021 Borgere, der har en eller flere kandidater i tankerne kan henvende sig til Rudersdal Kommune, der skal have modtaget buddene senest fredag den 9. august 2021.

- Du indstiller til prisen på www.rudersdal.dk/arkitektur. Her kan du også læse om kriterierne for tildelingen, kommer opfordringen fra formanden for Byplanudvalget.

Priserne uddeles på arkitekturens dag den 4. oktober 2021 ved et offentligt arrangement. De forslag, der fremsendes til Rudersdal Kommune, bliver bedømt af et bedømmelsesudvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen og med fagdommere udpeget af Arkitektforeningen.

Sådan gør du For at være med i bedømmelsen af Arkitekturprisen, skal projektet være udført indenfor de seneste 15 år. Er du i tvivl om, hvornår byggeriet eller renoveringen er udført, vil Rudersdal Kommune undersøge det i forbindelse med indstillingen.

For emner til Bevaringsprisen er der ingen tidsfrist i forhold til opførelse eller evt. renoveringer mv.

Læs om Rudersdal Kommunes »Arkitektur- og Bevaringspolitik« samt om Arkitektur- og Bevaringspriserne på: https://www.rudersdal.dk/arkitektur