Jens Skovs problemer skyldes forstoppelse og fejlslutninger i systemet, fortæller Novafos. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Novafos beklager: "Vil gerne, at det stoppede i morgen" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Novafos beklager: "Vil gerne, at det stoppede i morgen"

Novafos er i fuld gang med at udbedre problemerne med kloakoverløb

Rudersdal - 12. oktober 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Selv om Jens Skov ikke har oplevet det sådan, så er Novafos i fuld gang med at udbedre problemerne med kloakoverløb. Det fortæller teamleder hos Novafos, Kjeld Rasmussen, til Rudersdal Avis. Og han beklager, at Jens Skov ikke føler sig ordentligt serviceret af Novafos.

"Vi vil gerne, at problemerne stoppede i morgen. Men for at finde ud af, hvad der skal til, skal vi undersøge anlægget, og det er vi i fuld gang med," siger han.

Kjeld Rasmussen fortæller, at årsagen til de vedvarende problemer skyldes to ting: Forstoppelse og fejlslutninger.

Det sidste først "I området, hvor Jens bor, er systemet beregnet til, at regnvand håndteres på egen grund. Det vil sige, at man ikke må tilslutte regnvand til spildevand. Men i hele området må der være fejlslutninger, som gør, at der kommer regnvand i systemet. Det betyder, at når det regner kraftigt, så kan anlægget ikke følge med. Vi er i gang med at undersøge det, men vi ved ikke, hvor lang tid det tager, for det er ikke bare noget, man gør. Det skal planlægges sammen med kommunen," siger han.

Til spørgsmålet, om det er et generelt problem i kommunen, lyder vurderingen:

"Der er måske en fejlslutning på 10 procent. Vi er i dialog med Rudersdal Kommune, der er myndighed, om, hvordan vi gør det," siger Kjeld Rasmussen.

Forstoppelse Så er der problemet med forstoppelse. Her er Jens Skov særligt udsat, fordi han har det laveste punkt i området, siger Kjeld Rasmussen.

"Vi er ikke herre over, hvad borgerne i området kommer i toilettet, men det kan skabe forstoppelse. Der er knæk på ledningen - flere retningsændringer end normalt - og vi vil så forsøge at rette ledningerne ud, så der bliver et mere lige flow. Vi er allerede i gang med forebyggende arbejde, så der ikke sker forstoppelse. Om arbejdet er færdigt i december eller januar, ved jeg ikke, men det er i nær fremtid," siger han.